Экономика

BFM.ruBFM.ruСаудовская Аравия принимает меры жесткой экономии

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune. В первую очередь пострадают небогатые жители Саудовской Аравии.
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