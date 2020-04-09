Коронавирус

АК&МАК&МСаудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
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Как сообщает
 американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники, Суверенный фонд Саудовской Аравии потратил в общей сложности порядка $1 млрд на покупку ценных бумаг четырёх компаний, работающих в Европе: Royal Dutch Shell (совместное предприятие Великобритании и Нидерландов), Eni (Италия), Equinor (Норвегия) и Total (Франция).
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