с чего всё началось

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться. Как говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA, необходимо достичь "справедливого соглашения" по этой проблеме.

Биатлон Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что крайне трудно найти спонсоров для спортсменов в условиях экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и падением цен на нефть.

Политика В Башкирии продлили режим самоизоляции Уфа, 3 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в республике еще как минимум на неделю.

Происшествия СК России предъявил обвинения двум генералам МВД Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Технологии В России зарегистрирована новая тест-система, выявляющая коронавирус Как сообщается на сайте компании, набор соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса нового типа и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке.

Происшествия В Башкирии начали наказывать граждан за нарушение режима самоизоляции Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, сегодня ночью, 3 апреля, в ходе профилактического рейда на территории микрорайона Затон 33-летний гражданин находился в общественном месте.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.

Политика Путин поручил решить вопрос программ профподготовки для строительства Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября проработать возможность разработки краткосрочных программ профподготовки рабочих для строительной отрасли, а также программ переподготовки и повышения квалификации таких рабочих, следует из перечня поручений главы государства.

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.