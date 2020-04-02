Энергетика
Московский КомсомолецСаудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться. Как говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA, необходимо достичь "справедливого соглашения" по этой проблеме.
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«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении.RT на русском11:24
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