с чего всё началось

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться. Как говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA, необходимо достичь "справедливого соглашения" по этой проблеме.

Политика Путин подписал указ о выходных до 30 апреля Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Общество В Кремле рассматривают различные сценарии парада Победы По данным газеты, в Кремле рассматривают различные варианты проведения Парада Победы 9 мая, но ни один не предполагает переноса или отмены.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Энергетика Новак: Россия и США совместно стабилизируют нефть Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о том, что Москва и Вашингтон приняли решение о выработке совместных мер, направленных на стабилизацию рынка нефти.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество Изменился срок предоставления налоговой отчетности Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов показал редкие фото Ольги Дроздовой 1 апреля актриса отмечает 55-летие. В честь юбилея любимой женщины Певцов разместил в блоге ее редкие снимки.

Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

Политика Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение "С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Общество В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

Политика Путин принял отставку главы Архангельской области Орлова Архангельск, 2 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.