с чего всё началось

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться. Как говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA, необходимо достичь "справедливого соглашения" по этой проблеме.

Общество Великобританию на вывозном рейсе «Аэрофлота» покинули 150 россиян "График последующего вывоза российских граждан будет сформирован рабочей группой правительства РФ с учетом данных МИД России и решений Оперативного штаба правительства РФ о предельной численности прибывающих в Россию пассажиров", - добавил он и заметил, что списки пассажиров вывозных рейсов составляются на основании опросных листов, заполненных на сайте посольства.

Общество Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.

Музыка Земфира впервые за полтора года выпустила песню В ноябре 2019 СМИ сообщили, что певица исполнила на фестивале в Дубае две новые песни - Abuse и Goodbye, но официально они до сих пор не изданы.

Экономика Потанин предложил отменить выплату дивидендов «Норникелем» в 2020 году Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» (34,6% принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина) обсуждал возможность отказа от выплаты дивидендов в 2020 г. из-за кризиса на рынках, сообщил 2 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к совету директоров компании.

Политика Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.

Происшествия У роженицы в Алтайском крае диагностировали коронавирус Четвертый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае диагностирован у жительницы Барнаула, накануне родившей ребенка, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Общество Вассерман предсказал «полный кошмар» для США Москва, 3 апреля 2020, 03:59 — REGNUM Пандемия нового коронавируса, уже серьезно охватившая США, не сулит для страны ничего, кроме «полного кошмара», считает публицист Анатолий Вассерман, 2 апреля сообщает РЕН ТВ.

Экономика Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Кино Сиквел «Топ Гана» переехал на декабрь Пандемия коронавируса внесла очередные коррективы в график релизов голливудских фильмов: студия Paramount назначила новые даты выхода двух сиквелов — «Топ Ган: Мэверик» и «Тихое место 2». Итак, второй «Топ Ган», премьера которого изначально была назначена на 24 июня, переместился аж на 23 декабря.

Политика Трамп воспользовался оборонным законом для производства аппаратов ИВЛ Президент США Дональд Трамп воспользовался законом об оборонном производстве от 1950 года, чтобы обеспечить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты из-за пандемии коронавируса.

Политика МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.

Космос Япония выбрала, кто полетит на МКС на корабле Илона Маска Первым иностранным космонавтом, которого доставит на Международную космическую станцию корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX Илона Маска, станет японец Соити Ногути, 31 марта сообщает японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.