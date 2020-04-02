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Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
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Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться. Как говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA, необходимо достичь "справедливого соглашения" по этой проблеме.В источнике
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С чего всё начиналось
«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:24
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Саудовская Аравия намерена созвать экстренную встречу ОПЕК+

Эхо Москвы 14:30
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Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+

Коммерсантъ 13:15
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Саудовская Аравия созывает срочную встречу ОПЕК+

НТВ 10:54
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