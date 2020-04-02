Энергетика
Московский КомсомолецСаудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +
Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться. Как говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA, необходимо достичь "справедливого соглашения" по этой проблеме.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении.RT на русском11:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
Общество
Собянин отказался вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин отказался вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение
"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Политика
Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было
В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Политика
Путин подписал указ о выходных до 30 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Названы главные симптомы коронавируса COVID-19
Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне озвучили потерю обоняния и вкуса ключевыми симптомами китайского коронавируса.
Космос
На астероиде обнаружили древнюю инопланетную структуру
Политика
Врио главы Коми назначен Владимир Уйба
Гапликов, возглавлявший республику с 2015 года как и.о. главы и с 2016 года как избранный губернатор, объявил об отставке ранее 2 апреля.
Кино
Кинокомпания Universal перенесла дату премьеры «Миньонов 2» на год
Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса.
Общество
В Кремле и Минобороны рассматривают другие сценарии парада Победы
В случае изменения даты парад будет посвящен окончанию Второй мировой войны. Второй вариант - проведение парада Победы 9 мая без зрителей.
Авто
Обновленный BMW 5-й серии заметили во время финальных тестов
Баварцы вывели на финальные дорожные испытания обновленный BMW 5-серии: тестовый прототип практически растерял весь камуфляж.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране
Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Общество
В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции
Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Общество
Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Здоровье
32 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Коми
Эжвинской городская больница в Коми стала очагом распространения коронавируса в Коми, 1 апреля сообщает правительство республики Коми.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Политика
США оплатили половину доставленной из России медпомощи
Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа.
Энергетика
Россия и США договорились спасать нефть
Министр энергетики России Александр Новак объявил, что Москва и Вашингтон договорились выработать совместные меры для стабилизации рынка нефти, передает РИА Новости.
Футбол
Чемпионат Бельгии досрочно закончен, «Брюгге» – чемпион
Бельгия первой в Европе досрочно завершила чемпионат из-за пандемии коронавируса за тур до окончания календаря, сообщает HLN.
Общество
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Энергетика
В США обанкротилась первая крупная компания по добыче сланцевой нефти
Американская компания Whiting Petroleum, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила в среду о начале процедуры банкротства.