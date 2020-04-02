Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСаудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Саудовская Аравия призывает стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и другие государства срочно встретиться. Как говорится в сообщении Саудовского агентства новостей SPA, необходимо достичь "справедливого соглашения" по этой проблеме.
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с чего всё началось
«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении
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RT на русском11:24

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Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран ОПЕК+

Национальная служба новостей11:38

Саудовская Аравия предложила провести экстренную встречу стран ОПЕК+

РИА Новости11:32

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

ТАСС10:43

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК+

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Фонтанка.Ру11:08

Саудовская Аравия созывает срочную встречу ОПЕК+

НТВ10:54

Саудовская Аравия призвала срочно провести встречу стран ОПЕК+

RT на русском11:24
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