Энергетика
ТАСССаудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+
Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.
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«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении.RT на русском11:24
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