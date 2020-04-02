с чего всё началось

Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.

Общество В Краснодарском крае ввели три вида спецпропусков Всего в регионе было установлено три вида пропусков. Транзитный (синего цвета) будет выдаваться на постах всем, кто въезжает в регион.

Энергетика «Газпрому» стало невыгодно продавать газ в Европе Из-за очень мягкой зимы, снижения спроса и рекордной заполненности хранилищ стоимость газа в Европе опустилась до такого уровня, что «Газпрому» стало невыгодно продавать его.

Экономика Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.

Общество Мантуров: Россия завезла из Китая 37 млн масок Россия закупила средства индивидуальной защиты у Китая, на данный момент в страну завезены 37 млн медицинских масок, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву.

Политика Сменились главы трех северных регионов России Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.

Энергетика Нефть Brent подорожала более чем на 10% Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) утром 2 апреля выросла на 10,26%.

Происшествия В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.

Общество X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

Интернет Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире Обновлён рейтинг самых популярных браузеров в мире. Его составила компания Netmarketshare по данным за март 2020 года.

Общество Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1 млн человек Специалисты Университета Хопкинса, США, которые в реальном времени ведут учет статистических данных по пандемии коронавируса COVID-19, зафиксировали, что количество смертей в результате заражения превысило отметку 50 тыс. Общее количество людей, у которых обнаружили коронавирус, превысило 1 млн.

Общество Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.