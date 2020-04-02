Общество

ТАССТАСССаудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

Страны ОПЕК+ должны в срочном порядке провести внеочередную встречу, чтобы достичь справедливого соглашения о восстановлении рынка нефти, говорится в заявлении Саудовского агентства печати.
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Саудовская Аравия призвала созвать срочную встречу стран ОПЕК+. Добыча нефти может серьезно сократиться

Фонтанка.Ру11:08

Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече ОПЕК +

Московский Комсомолец11:01

Саудовская Аравия призвала созвать срочную встречу стран ОПЕК+

РЕН ТВ10:47

Саудовская Аравия призвала срочно созвать встречу стран ОПЕК+

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РИА Новости10:49

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

REGNUM10:59

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

ТАСС10:43
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Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России

Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
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Путин назначил Цыбульского врио губернатора Архангельской области

Президент принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова.
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В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
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Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
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Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество

Мэр Москвы утвердил штрафы за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон, который вводит штраф от 4 тыс. рублей за нарушение режима повышенной готовности физическими лицами, в том числе, самоизоляции.
Известия 08:56
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США купили у России доставленное медицинское оборудование

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Коммерсантъ 06:08
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Названы причины «коронавирусного чуда» Греции

Отмечается, что греки считают творцом «коронавирусного чуда» главного эпидемиолога Сотириса Цодраса.
Lenta.ru 09:51
Общество

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, чем занимается в изоляции

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом COVID-19, рассказал, чем занимается в изоляции.
Вести.Ru 09:17
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Путин объявил, что нерабочие дни продлятся до 30 апреля

Сегодня, 2 апреля, президент Владимир Путин вновь обратился к жителям страны в связи с распространением коронавирусой инфекции COVID-19 и объявил, что нерабочие дни с сохранением зарплаты продлены до 30 апреля.
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Напомним, что Хабиб отказался от поединка с Тони Фергюсоном, мотивируя это текущей ситуацией с коронавирусом.
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Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»

Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
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Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
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Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

Совет Федерации одобрил закон, по которому пострадавшие из-за коронавируса граждане и субъекты бизнеса освобождаются от оплаты основной суммы и процентов по кредитам.
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В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 200 тысяч человек, а летальных исходов свыше 5 тысяч.
Российская газета 09:25
Общество

Главред пермской газеты умерла от коронавируса

Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
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Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО

Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
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Цена российской нефти Urals опустилась до 10,5 долларов за баррель

При расчете бюджета на 2020-й год правительство закладывало цену в 42 доллара за баррель Urals.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом

Сегодня девушка разместила совместную фотографию со своим младшим братом Майклом.
Вокруг ТВ 11:13
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Бизнесмен Джабраилов госпитализирован в Москве

Бизнесмен Умар Джабраилов был срочно доставлен в больницу с ранениями рук, сообщает Mash.
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Экономика

Цены на жилье в России пошли вверх

По итогам первого квартала 2020 года цены на вторичное жилье в России поднялись почти во всех городах.
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На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38
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Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки

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Роналду победил Месси в голосовании болельщиков

Победил в виртуальном соревновании португалец – Криштиану Роналду. Организаторы устроили полноценный плей-офф.
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Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение

"С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.
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В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус

Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
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Правительство выделит 500 млн рублей на помощь гражданам РФ за рубежом

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Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ вчера в 11:47
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