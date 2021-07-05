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Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год

Саудовская Аравия считает, что соглашение по сокращению добычи нефти для стран-участниц ОПЕК+ необходимо продлить до конца 2022 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. «Мы должны продлить [сделку]», - сказал министр.В источнике

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Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год

РБК20:34

Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на 2022 год

Аргументы и Факты20:20

Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год

Национальная служба новостей18:43

В Саудовской Аравии призвали продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года

ИА Красная Весна19:21

Саудовская Аравия выступила против индивидуального уровня добычи нефти в ОПЕК+

Взгляд.ру17:25

Саудовская Аравия отвергла возможность исключений в параметрах ОПЕК+

ТАСС17:20

В Саудовской Аравии заявили, что исключения в параметрах ОПЕК+ невозможны

Общественная служба новостей17:16
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Кандидат в президенты Эстонии потребовал от РФ части Псковской и Ленинградской областей

Что касается Тартуского мирного договора, который был заключен в 1920 году между Эстонией и Советской Россией, то по нему республике принадлежала часть Псковской губернии - Печорский район Псковской области - и территории на правобережье Нарвы - в настоящее время это территории в Ленинградской области.
Газета.Ru17:16

«Ведомости»: правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки

Повышение НДПИ для металлургов уже проводилось в 2020 году, однако концепция донастройки подразумевает увеличение налоговой нагрузки на добычу тех видов сырья, для которых повышения не было, отмечают «Ведомости».
Коммерсантъ18:39

Во дворе дома в Южно-Сахалинске сбили 3-летнего ребенка

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Сахалин.Инфо19:38