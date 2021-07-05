Кандидат в президенты Эстонии потребовал от РФ части Псковской и Ленинградской областей

Что касается Тартуского мирного договора, который был заключен в 1920 году между Эстонией и Советской Россией, то по нему республике принадлежала часть Псковской губернии - Печорский район Псковской области - и территории на правобережье Нарвы - в настоящее время это территории в Ленинградской области.