Саудовская Аравия призвала продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год
Саудовская Аравия считает, что соглашение по сокращению добычи нефти для стран-участниц ОПЕК+ необходимо продлить до конца 2022 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман. «Мы должны продлить [сделку]», - сказал министр.В источнике
Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку ОПЕК+ на весь 2022 год
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