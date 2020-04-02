Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСаудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти»,— сообщает официальное агентство Саудовской Аравии.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось
«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти», — говорится в сообщении
.
RT на русском11:24

Подробнее о событии

Саудовская Аравия намерена созвать экстренную встречу ОПЕК+

Эхо Москвы14:30

Саудовская Аравия созывает срочную встречу ОПЕК+

НТВ10:54

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече стран ОПЕК+

Национальная служба новостей11:38

Саудовская Аравия предложила провести экстренную встречу стран ОПЕК+

РИА Новости11:32

Саудовская Аравия призвала срочно провести встречу стран ОПЕК+

RT на русском11:24

Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+

Коммерсантъ13:15

Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

ТАСС10:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:28, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин объявил весь апрель нерабочим

Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.
Lenta.ru 09:59
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 12:55
Экономика

Нерабочими днями в апреле будут все

Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.
Коммерсантъ 15:52
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру 13:33
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Экономика

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.
РБК 17:01
Общество

В оперштабе уточнили правила поездок на автомобилях в Москве

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе.
РБК 17:14
Шоу-бизнес

Виктория Боня разнесла Алену Шишкову за неестественную внешность

Блогер Виктория Боня выступила с жесткой критикой в адрес девушек, которые меняют свою внешность с помощью пластических операций.
Bimru.ru 13:15
Здоровье

Лицо Путина, когда он объявил «нерабочую неделю» до 30 апреля

Пик эпидемии в мире и России еще не пройдет, предостерег президент. Мы записали обращение Владимира Путина на видео.
Московский Комсомолец 10:33
Общество

Мэр Москвы отложил введение пропускного режима

Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.
Интерфакс 12:37
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 16:59
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной ошибке в словах Трампа

РБК 12:30
Космос

Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода

Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
3DNews 06:11
Происшествия

В Приморье нашли почти всех сбежавших пассажиров рейса из Таиланда

Восемь из 12 пассажиров рейса, прибывшего из Таиланда, которые сбежали из аэропорта Владивостока, уже найдены, сообщил журналистам представитель правительства Приморья.
РИА Новости 08:56
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания эпидемии коронавируса

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России, при этом стоит подчеркнуть, что сроки названы примерные.
АБН вчера в 20:22
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек

Число смертей достигло 51 тыс. 376 человек, выздоровели 210 тыс. 245 человек.
Юга.ру 14:43
Политика

В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии

Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
RT на русском 12:05
Общество

Кондратьев: карантин не отразится на доходах курортов Кубани

С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона.
ТАСС 11:40
Энергетика

«Роснефть» договорилась о поставках нефти в Белоруссию

«Роснефть» подписала контракты на поставку нефти в Белоруссию с нефтеперерабатывающими заводами страны. Предусмотрена премия $5 за тонну.
Коммерсантъ 13:10
Кино

Netflix закроет сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхелдером

По слухам, Йен Сомерхелдер уже ведет переговоры с Netflix по съемкам в других проектах.
RuNews24.ru 02:56
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони Фергюсоном

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, заявил о том, что готов начать подготовку к поединку с Тони Фергюсоном сразу после окончания Рамадана.
FightTime.ru 16:03
Политика

Госдеп допустил отмену санкций с «дочек» «Роснефти»

Вашингтон допустил снятие санкций с дочерних компаний "Роснефти", передает ТАСС.
Газета.Ru 14:01
Футбол

Футболистов «Зенита» ждёт снижение зарплаты из-за коронавируса

Как стало известно 2 апреля, футболистам «Зенита» могут снизить зарплаты на период карантина из-за пандемии коронавируса.
Форпост Северо-Запад 06:30
Общество

Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.
ToDay News Ufa 10:50
Спорт

У тренера сборной России по гимнастике Родионенко выявили коронавирус

«Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», — приводит слова Виннер-Усмановой «ТАСС».
Gazeta.SPb 10:56
Общество

Билл Гейтс призвал власти ужесточить меры по борьбе с коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что свою возможность действовать на опережение пандемии коронавируса власти США уже упустили, поэтому сейчас необходимо усилить меры по предотвращению инфекции.
RuNews24.ru 08:55
Общество

Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
РИА Новости 14:59
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции

Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
РИА Новости вчера в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное