с чего всё началось

«Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти»,— сообщает официальное агентство Саудовской Аравии.

Политика Путин объявил весь апрель нерабочим Президент России Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим, решение направлено на борьбу с распространением нового коронавируса.

Экономика Нерабочими днями в апреле будут все Нерабочими днями в апреле будут все Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.

Политика Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах «Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Экономика Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении.

Общество В оперштабе уточнили правила поездок на автомобилях в Москве В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве уточнили правила поездок на автомобилях в городе.

Общество Мэр Москвы отложил введение пропускного режима Мэр столицы добавил, что вопрос о введении пропускного режима в городе в связи с коронавирусом может вновь стать актуальным, если ситуация будет неблагоприятно развиваться, а москвичи будут нарушать режим изоляции.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Космос Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.

Общество В ФМБА назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров назвал сроки завершения вспышки коронавируса в России, при этом стоит подчеркнуть, что сроки названы примерные.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Политика В МО России назвали заказной публикацию La Stampa о помощи Италии Минобороны России известны заказчики «русофобской медиакампании» итальянской газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони Фергюсоном Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, заявил о том, что готов начать подготовку к поединку с Тони Фергюсоном сразу после окончания Рамадана.

Общество Эпидемиолог уберег Грецию от эпидемии коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa источник Коммерсантъ, Греции удалось то, что пока не под силу другим странам – справиться с эпидемией коронавируса.

Спорт У тренера сборной России по гимнастике Родионенко выявили коронавирус «Пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике», — приводит слова Виннер-Усмановой «ТАСС».

Общество Билл Гейтс призвал власти ужесточить меры по борьбе с коронавирусом Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что свою возможность действовать на опережение пандемии коронавируса власти США уже упустили, поэтому сейчас необходимо усилить меры по предотвращению инфекции.

Общество Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.