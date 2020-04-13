Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия продолжает ценовую войну
Несмотря на сделку ОПЕК+, Саудовская Аравия, похоже, решила продолжить ценовую войну. В минувшие выходные она несколько раз откладывала публикацию цен Saudi Aramco на май, а в понедельник объявила о том, что увеличивает скидки. Прежде всего это касается азиатского рынка.
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Комментарии
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Общество
Раскрыта роль Путина в соглашении ОПЕК+ по нефти
Министр энергетики России Александр Новак раскрыл роль российского лидера Владимира Путина в соглашении стран ОПЕК+ по нефти в интервью программе «Вести», опубликованной на сайте телеканала «Россия 1». Новак подчеркнул, что российский президент сыграл в заключении соглашения очень важную, ключевую роль.
Lenta.ru 14:18
Общество
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса превысило 10 тысяч
Более 10 тысяч пациентов в штате Ньй-Йорк скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-2019.
Национальная служба новостей 13:14
Общество
Власти Москвы пообещали аннулировать пропуска с ложью о работодателях
С 13 апреля в столице ужесточены меры против распространения. В том числе действуют пропуска для поездок по городу.
Известия 13:36
Общество
Собянин: в Москве наблюдается снижение госпитализации
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что тест-системы по выявлению коронавируса COVID-19 стали более эффективными, а в столице наблюдается снижение госпитализации.
Московский Комсомолец 09:41
Общество
Полиция Чехии призвала загорающих на пляже нудистов носить маски
Чешская полиция напомнила нудистам города Лазне Богданецза о том, что, согласно предписаниям, они обязаны носить защитные маски в общественных, в том числе на пляжах.
Известия 13:19
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Космос
Ученый РАН рассказал, когда люди смогут колонизировать Марс
Первые попытки реального покорения Марса могут быть предприняты человечеством относительно скоро, однако подготовка Красной планеты под переселение людей все еще очень далека.
Актуальные Новости 04:13
Здоровье
Врач передал последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Общество
Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за эпидемии коронавируса, до 11 мая.
РИА Новости 14:22
Политика
Путин: Пик эпидемии коронавируса не пройден, даже в Москве
Глава государства подчеркнул, что столице стоит ждать дальнейшего роста заболевания новым вирусом.
Ньюс-НН 09:57
Общество
В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому
В Москве более 6 тыс. человек проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на дому.
RT на русском 14:46
Общество
Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве
В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения по столице.
RT на русском 10:17
Общество
Один из сотрудников Покровской больницы заразился коронавирусом
СМИ сообщили о заражении одного из сотрудников Покровской больницы коронавирусом, при этом отмечается, что незадолго до этого работники больницы сообщали о нехватке средств защиты.
АБН 14:49
Происшествия
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета
Криминальный авторитет, обвиняющийся в занятии высшего положения в преступной иерархии, задержан и арестован в Краснодарском крае, сообщает СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:25
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Шоу-бизнес
Кети Топурия вышла обнаженной в лес
Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
Bimru.ru 08:09
Происшествия
Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных
Постанюк заявил, что в окончательном обвинительном заключении Раулю Арашукову добавлена статья «Убийство», это дает право рассматривать дело с участием присяжных.
Взгляд.ру 11:08
Энергетика
Bloomberg оценил последствия сделки ОПЕК+ для России
Сделка по сокращению добычи нефти, достигнутая в ходе переговоров ОПЕК+ является "болезненной неудачей для России", пишет Bloomberg.
Газета.Ru 13:33
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Российская газета 04:16
Политика
Власти Турции продолжат практику 48-часового комендантского часа
Практика введения 48-часового комендантского часа в Турции продолжится, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Аргументы и Факты 13:37
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском вчера в 07:23
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52