Энергетика
REGNUMСаудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно их данным, майские цены для стран Азии были снижены на $2,95 — $5,5 за баррель.
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и повысила для США
Rambler News Serviceвчера в 08:36
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Комментарии
Здоровье
В 10 раз опаснее свиного гриппа ВОЗ назвала коронавирус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус считает, что коронавирус в 10 раз опаснее свиного гриппа, пишет Independent.
Live24 00:21
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Калмыкии
Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Республике Калмыкия.
ФАН 02:58
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований.
REGNUM 02:28
Армия и оружие
СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии
В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.
РБК 03:22
Политика
Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом
Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.
МИР 24 вчера в 09:49
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Общество
В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:30
Общество
Комментатор Уткин ответил Соловьеву, назвавшему его больным
Ранее Соловьев, комментируя недовольство Уткина действиями российских властей во время пандемии коронавируса, назвал оппонента «психически больным человеком», слова которого не могут дискредитировать российское государство.
URA.Ru вчера в 04:41
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова примерила образ школьницы
Подписчики Екатерины пришли в восторг от образа певицы, ведь она выглядит как типичная юная школьница.
Paparazzi.ru вчера в 14:58
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Здоровье
Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
Lenta.ru вчера в 21:17
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Политика
Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube
Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru вчера в 09:56
Общество
Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат
Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода.
REGNUM 02:20
Происшествия
Российским школьникам во время видеоурока включили порно
Полиция города Саратова устанавливает причину, по которой учащимся девятого класса средней школы №95 во время видеоурока включили порно.
Lenta.ru вчера в 15:45
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Российская газета 01:59
Общество
У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус
Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
Общество
В Воронеже откроются парикмахерские и оптики
Исключение касается прибывших в командировку. Со вторника, 14 апреля, откроются парикмахерские и салоны оптики.
РИА Воронеж вчера в 13:15
Экономика
Бюджет Ростовской области переведён в режим жёсткой экономии
Ростов-на-Дону, 14 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Бюджет Ростовской области переведён в режим экономии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.
REGNUM 02:39
Здоровье
Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом
В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
Общество
Сбербанк рассказал о новых «коронавирусных» схемах мошенничества
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавируса.
Newsler.ru вчера в 04:42
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
Глава экспертной группы по лечению коронавирусной инфекции Чжан Вэньхун предсказал, что мир ждёт вторая волна COVID-19.
Карелинформ вчера в 09:43
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Общество
Университет Хопкинса скорректировал данные о 2 млн заболевших COVID-19
Собирающий информацию в режиме онлайн о коронавирусе американский Университет Джонса Хопкинса, который 13 апреля сообщал о более чем 2 млн подтвержденных случаев инфицирования в мире, скорректировал этот показатель в меньшую сторону.
Известия 00:36
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
Роскачество проверило консервированную кукурузу
Эксперты Роскачества проверили консервированную кукурузу 33 торговых марок по 47 показателям качества и безопасности.
ТАСС 01:11
Экономика
Российская экономика столкнется с необычной проблемой
Начиная с 90-х годов, наша экономика отвечала на кризис не резким ростом безработицы, а снижением заработной платы.
Взгляд.ру 01:30
Происшествия
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Краснодара, он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии.
ТАСС вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке
В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24