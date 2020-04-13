Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно их данным, майские цены для стран Азии были снижены на $2,95 — $5,5 за баррель.

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