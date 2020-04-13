Энергетика
Pravda.RuBloomberg: саудиты продолжают нефтяную войну с Россией
Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и повысила для США
Rambler News Serviceвчера в 08:36
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Комментарии
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников
Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
REGNUM 08:57
Общество
Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов
В России сегодня 45 точек под брендом Natura Siberica (11 магазинов сети работают за границей) и 41 — под брендом Organic Shop.
РБК 06:20
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России
Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начали расти случаи заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Транспорт
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
Экономика
Путин заявил о падении розничной торговли на 35%
По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 06:58
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
Экономика
Цена золота достигла максимума с 2012 года
Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сегодня, 14 апреля, росла до $1785 за тройскую унцию.
Коммерсантъ 01:59
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Политика
Путин 15 апреля обсудит с кабмином радиоэлектронную промышленность
Россйиский лидер Владимир Путин 15 апреля обсудит с правительством в режиме видеоконференции развитие радиоэлектронной промышленности.
RT на русском 09:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка
Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
Стерлеград 04:30
Кино
На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны.
Игромания.ру 09:04
Общество
Губернатор ввел режим ЧС в двух территориях Кузбасса
Сергей Цивилев ввел режим ЧС на территории Новокузнецкого муниципального района и Киселёвского городского округа.
Аргументы и Факты - Кузбасс 06:31
Энергетика
Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Здоровье
Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля
Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
Кстати.News 11 апреля в 10:50
Происшествия
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Коммерсантъ 08:47
Фигурное катание
Косторная: «После пандемии буду практически заново учиться кататься»
Sport24.ru 08:47
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
Газета.Ru вчера в 08:36
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Космос
Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа
Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
Газета.Ru 07:05
Общество
Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения
Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 40% новых пациентов с коронавирусом не имеют симптомов.
РЕН ТВ вчера в 23:59
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Общество
Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 07:54
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02