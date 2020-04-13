Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Общество Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.

Общество Основатель Natura Siberica допустил закрытие трети своих магазинов В России сегодня 45 точек под брендом Natura Siberica (11 магазинов сети работают за границей) и 41 — под брендом Organic Shop. 2

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 1,7K

Общество Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России Массовые нарушения самоизоляции гражданами в течение двух недель могли привести к тому, что в России начали расти случаи заражения коронавирусом. 1

Общество Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. 15

Транспорт Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска «В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству. 418

Экономика Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ 13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 33

Экономика Цена золота достигла максимума с 2012 года Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сегодня, 14 апреля, росла до $1785 за тройскую унцию. 1

Политика Путин 15 апреля обсудит с кабмином радиоэлектронную промышленность Россйиский лидер Владимир Путин 15 апреля обсудит с правительством в режиме видеоконференции развитие радиоэлектронной промышленности.

Кино На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск» Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны. 2

Энергетика Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса. 23

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Происшествия В центре Москвы загорелось общежитие Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. 5

Здоровье Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. 72

Космос Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире. 4

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 43