Энергетика

Pravda.RuPravda.RuBloomberg: саудиты продолжают нефтяную войну с Россией

Саудовская Аравия продолжает нефтяное противостояние с Россией, несмотря на заключение сделки ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Минздрав объяснил рост числа случаев коронавируса в России

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Lenta.ru 08:05
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
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Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству.
РБК 05:03
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Экономика

Путин заявил о падении розничной торговли на 35%

По словам Путина, падение розничной торговли на фоне распространения коронавируса в России составило 35%.
Инфо24 06:58
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Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
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К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
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Цена золота достигла максимума с 2012 года

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сегодня, 14 апреля, росла до $1785 за тройскую унцию.
Коммерсантъ 01:59
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Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости 06:00
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Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
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Путин 15 апреля обсудит с кабмином радиоэлектронную промышленность

Россйиский лидер Владимир Путин 15 апреля обсудит с правительством в режиме видеоконференции развитие радиоэлектронной промышленности.
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Лера Кудрявцева рассказала, как потеряла третьего ребенка

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира Инстаграм рассказала о том, что потеряла ребенка.
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На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны.
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Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
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Общество

Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
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Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля

Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января.
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В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел на крыше общежития в центре Москвы. Площадь пожара составляла 200 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
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Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

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Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
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Ученые установили, как возник межзвездный астероид Оумуамуа

Китайские ученые, возможно, разгадали тайну необычного астероида Оумуамуа, который ворвался в пространство Солнечной системы и информационное пространство в 2017 году, наделав немало шума в научном мире.
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Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
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В Роспотребнадзоре назвали долю зараженных коронавирусом без симптомов

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На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС

Москва, 13 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.
REGNUM вчера в 07:54
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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