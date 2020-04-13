Энергетика
REGNUMСаудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно их данным, майские цены для стран Азии были снижены на $2,95 — $5,5 за баррель.
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть для Азии и повысила для США
Rambler News Serviceвчера в 08:36
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Комментарии
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Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
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По благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла верующие, которые из-за угрозы коронавируса не придут на пасхальные богослужения в храмах, могут освятить праздничные куличи у себя дома.
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МЧС и Росгвардии дали право наказывать за нарушение правил при ЧС
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Ореанда-Новости вчера в 12:30
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Объявлен набор претендентов на должность главы Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакансии на должность председателя Московского городского суда, сообщается на сайте ВККС.
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В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
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Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
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Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
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Умер член совета директоров En+ Игорь Ложевский
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Работа С-400 «Триумф» попала на видео
Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение ракетного удара условного противника в рамках учений в Астраханской области.
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В Астраханской области выявлено 8 новых случаев коронавируса
Астрахань, 12 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Астраханской области 12 апреля официально подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные оперативного штаба.
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В Ростовской области за сутки выявили еще 20 заболевших коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Ростовской области продолжает увеличиваться. За сутки число инфицированных выросло на 20 человек.
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