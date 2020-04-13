Энергетика

REGNUMREGNUMСаудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно их данным, майские цены для стран Азии были снижены на $2,95 — $5,5 за баррель.
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Саудовская Аравия возобновляет нефтяную войну?

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Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова приглашает зрителей на спектакли, которые можно посмотреть на официальном Youtube-канале театра https://www.youtube.com/channel/UCWJVOyiAT0EFPSjH_UwrX_A.
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Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
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В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

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Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

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Правительство выделило 50 миллиардов рублей на выплаты медикам

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на выплаты медикам, которые работают с пациентами, заразившимися коронавирусом.
Piter.tv вчера в 03:17
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Разработаны принципы рациона для россиян на время самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для лиц, находящихся в режиме самоизоляции или карантина в домашних условиях.
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В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета вчера в 02:50
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Недвижимость

ПИК и ВТБ запускают совместную ипотечную программу

В соответствии с условиями программы, при стоимости квартиры 6 млн рублей, первоначальном взносе 20%, сроке кредита 20 лет и ставке 8,1% годовых ежемесячный платеж составит 40 тысяч рублей, но вносить такую сумму клиент начнет только в следующем году.
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Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Полиция задержала 37-летнего мужчину, который подозревается в поджоге травы в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).
Российская газета вчера в 22:57
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Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
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Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Общество

Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся

Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения.
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«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Россия планирует «застолбить» место для лунной базы в 2025 году

Запуск на естественный спутник Земли российской посадочной станции "Луна-27" планируется в августе 2025 года.
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Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
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Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
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Сделку по нефти сочли провалом России

Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
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В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
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В Омске тяжелый пациент с коронавирусом пошел на поправку

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Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами

Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
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Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
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За сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Новосибирске не выявили новых случаев коронавируса.
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Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом

Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
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Changan предложит альтернативу российскому Hunter

Китайский автопроизводитель подал заявку на регистрацию в РФ товарного знака «Changan Hunter».
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В Удмуртии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 13 апреля 2020, 10:35 — REGNUM В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
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Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусом

Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 06:10
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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