По словам источника, руководство королевства не желает с Россией вести никаких войн. Напротив, отмечает он, Россия и сегодня остаётся для Саудовской Аравии важным партнёром. Также источник заявил, что в королевстве считают РФ важнейшим игроком в энергетической сфере.

Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ

Общество Протоиерей Смирнов объявил мигрантов будущим России Протоиерей Димитрий Смирнов 9 марта в эфире радио "Радонеж" призвал жителей России пересмотреть свое отношение к мигрантам, так как, по мнению священнослужителя, в обозримом будущем они составят большинство населения страны.

Спорт Легков прокомментировал возврат медали Олимпиады-2014 Российский лыжник Александр Легков прокомментировал возврат ему медали Олимпийских игр - 2014, передает Sport24.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Политика Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.

Футбол Ростов — ЦСКА 3:2 (2-й тайм) Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

Армия и оружие Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.

Общество Вступил в силу новый формат ОСАГО Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.

Биатлон Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.

Общество Покушение совершено на премьер-министра Судана На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.