Экономика
Ореанда-НовостиСаудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
По словам источника, руководство королевства не желает с Россией вести никаких войн. Напротив, отмечает он, Россия и сегодня остаётся для Саудовской Аравии важным партнёром. Также источник заявил, что в королевстве считают РФ важнейшим игроком в энергетической сфере.
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Общество
В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Протоиерей Смирнов объявил мигрантов будущим России
Протоиерей Димитрий Смирнов 9 марта в эфире радио "Радонеж" призвал жителей России пересмотреть свое отношение к мигрантам, так как, по мнению священнослужителя, в обозримом будущем они составят большинство населения страны.
Спорт
Легков прокомментировал возврат медали Олимпиады-2014
Российский лыжник Александр Легков прокомментировал возврат ему медали Олимпийских игр - 2014, передает Sport24.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Энергетика
Мировые цены на нефть замедлили падение
Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение.
Спорт
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей
Энергетика
Ирак ведет переговоры об остановке падения цен на нефть
Власти Ирака проводят переговоры с заинтересованными сторонами ради достижения соглашения по стабилизации рынка.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Энергетика
Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+
В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Армия и оружие
Мирные жители в Сирии забросали бронетехнику американцев камнями
Недовольство оккупационной политикой Вашингтона вновь высказали мирные жители Сирии. Они забросали камнями бронетехнику американцев.
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Экономика
Впервые за семь лет цена золота превысила уровень $1700 за унцию
Цены на золото подскочили выше уровня $1700 за унцию, сообщило агентство Reuters.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Экономика
Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
Общество
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей
В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Футбол
«Реал» на выезде проиграл «Бетису»
Энергетика
Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США
Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Экономика
Эксперты прокомментировали ситуацию с курсом валют и ценами на нефть
Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК Церих Кэпитал Менеджмент Андрей Верников прокомментировал ситуацию вокруг роста курса доллара, сообщает РИА Новости.
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Биатлон
Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов опроверг информацию о том, что может пропустить этап Кубка мира в Осло из-за буллинга со стороны норвежских болельщиков.
Киберспорт
Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна
Общество
Покушение совершено на премьер-министра Судана
На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
Авто
Cadillac назовет новый флагманский седан Celestiq
Внешний облик нового флагманского седана Cadillac получит черты первого электрокара бренда – кроссовера Lyriq, презентация которого состоится 2 апреля.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.