Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиСаудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ

По словам источника, руководство королевства не желает с Россией вести никаких войн. Напротив, отмечает он, Россия и сегодня остаётся для Саудовской Аравии важным партнёром. Также источник заявил, что в королевстве считают РФ важнейшим игроком в энергетической сфере.
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Источник: Саудовская Аравия не планирует вести ценовую войну с Россией на рынке нефти

ТАСС07:40

Саудовская Аравия ответила на обвинения в начале ценовой войны с Россией

Lenta.ru07:58

Источник: Эр-Рияд не намерен вести войну на рынке нефти против России

RT на русском08:16

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Известия08:16

В Саудовской Аравии отвергли намерение вести «ценовую войну» с Россией

Взгляд.ру08:13

СМИ: Саудовская Аравия обойдётся без «нефтяной войны» с Россией

News.ru07:59
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Цены на золото подскочили выше уровня $1700 за унцию, сообщило агентство Reuters.
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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