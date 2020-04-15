Саудовский нефтяной гигант продолжает отвоевывать долю рынка, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По информации агентства, Saudi Aramco предложила своим клиентам в Азии и Европе предоставить 90-дневную отсрочку платежей за поставки сырья.

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