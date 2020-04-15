Энергетика
Expert.ruСаудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
Саудовский нефтяной гигант продолжает отвоевывать долю рынка, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По информации агентства, Saudi Aramco предложила своим клиентам в Азии и Европе предоставить 90-дневную отсрочку платежей за поставки сырья.
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В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам
Газета.Ru15 апреля в 13:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:05, Ашберн
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