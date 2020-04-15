Энергетика
Expert.ruСаудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями
Саудовский нефтяной гигант продолжает отвоевывать долю рынка, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По информации агентства, Saudi Aramco предложила своим клиентам в Азии и Европе предоставить 90-дневную отсрочку платежей за поставки сырья.
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с чего всё началось
Эксперты полагают, что такие меры можно рассматривать как часть постоянных усилий королевства по увеличению своей доли на рынке, сообщает агентство Reuters.News.ruвчера в 08:01
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В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам
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