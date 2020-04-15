с чего всё началось

Саудовский нефтяной гигант продолжает отвоевывать долю рынка, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. По информации агентства, Saudi Aramco предложила своим клиентам в Азии и Европе предоставить 90-дневную отсрочку платежей за поставки сырья.

Саудовская Аравия просит платить ей за нефть векселями

Общество Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство. 3

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,5K

Политика Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 2

Здоровье В Прикамье зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса В Пермском крае за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 18 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 1

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 399

Общество Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска Работодателям, которые хотят работать и не иметь при этом проблем у сотрудников после 9.00 20 апреля, нужно выдать новые справки своим работникам. 61

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 1K

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 49

Общество В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 40

Транспорт Власти Москвы разъяснили условия поездок на дачу и к родственникам Власти Москвы ответили на распространенные вопросы о необходимости оформления цифрового пропуска при поездке на дачу и к родственникам.

Армия и оружие США заявили об испытании Россией ракеты против спутников «Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости. 779

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 41

Экономика Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. 878

Биатлон Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.

Футбол Лондон остается заинтересованным в проведении матчей ЕВРО-2020 "Все участники оргкомитета чемпионата Европы в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей ЕВРО в 2021 году и продолжают тесное сотрудничество с УЕФА в данном вопросе", - сообщили в пресс-службе FA.

Общество Пропускной режим вводят в Задонске и Липецке Пропускной режим внедряют липецкие власти в регионе. Как сообщает ТАСС, в первую очередь его введут в Ельце, Липецке, Чаплыгине и Задонске. 325

Политика Трамп сообщил о преодолении США пика заражения коронавирусом Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге 15 апреля, что Соединенные Штаты преодолели пик вспышки коронавируса в стране. 92

Политика СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны «Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте. 293