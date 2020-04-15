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Политика США раскритиковали КНР за «хулиганское поведение» Вашингтон, 18 апреля 2020, 19:28 — REGNUM Власти Соединенных Штатов призвали Китай прекратить свое «хулиганское поведение» в Южно-Китайском море, об этом 18 апреля сообщает Reuters.

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Политика Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются. 373

Происшествия Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию. 1,8K

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Культура Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза» Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах. 178

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Политика В Госдуме проверят возможное гражданство США депутата Парфенова Москва, 17 апреля 2020, 10:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить информацию о возможном наличии у депутата от КПРФ Дениса Парфенова гражданства США, передает корреспондент 17 апреля. 522

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