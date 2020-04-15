Энергетика
Вести.RuSaudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
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В Saudi Aramco опровергли данные о предоставлении отсрочек по нефтяным платежам
Газета.Ru15 апреля в 13:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
Комментарии
Политика
США раскритиковали КНР за «хулиганское поведение»
Вашингтон, 18 апреля 2020, 19:28 — REGNUM Власти Соединенных Штатов призвали Китай прекратить свое «хулиганское поведение» в Южно-Китайском море, об этом 18 апреля сообщает Reuters.
REGNUM 12:28
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:16
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
В результате ДТП погиб водитель легковушки и его пассажир.
Российская газета 14:25
Армия и оружие
Политолог назвал военные последствия пандемии коронавируса
Обозреватель Александр Халдей в своем блоге назвал и другие военные последствия пандемии, к которым государства оказались не готовы.
Московский Комсомолец 14:12
Политика
Путин продлил срок действия паспортов и водительских удостоверений
Глава РФ подписал соответствующий указ Президент России Владимир Путин продлил срок действия паспортов, водительских удостоверений, которые истекают в период с 1 февраля по 15 июля.
SM News 04:32
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 11:25
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России
Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются.
Piter.tv 12:55
Происшествия
Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Общество
Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах
Ранее постановлением правительства Татарстана была запрещена перевозка пассажиров в такси без использования масок или респираторов водителем и всеми пассажирами.
РИА Новости 14:25
Здоровье
Батайск закрыть на карантин требует главный санврач Ростовской области
Ковалев предложил ввести на территории города карантин.
Privet-Rostov.ru 13:22
Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Здоровье
В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса
Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
Культура
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
Москва, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Свое недоумение и протест по поводу некоторых моментов нового телесериала «Зулейха открывает глаза» выразил муфтий духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в официальных письмах.
REGNUM вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
РБК 13:40
Общество
Каждый житель Японии получит по 1000 долларов от правительства
Японское правительство решило финансово поддержать своих граждан, раздав каждому по 100 тысяч йен (926 долларов или 68 тысяч рублей).
Gazeta.SPb 09:44
Футбол
Манчини: «Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду»
Считаю, что Златан играет на одном уровне с Месси и Роналду.
Бомбардир.ру 12:14
Происшествия
Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение
Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 10:15
Общество
Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России
Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
Космос
Рогозин пошутил о запуске в космос КамАЗа вслед за Tesla
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что на второй ракете-носителе «Ангара-А5» с космодрома «Плесецк» будет запущен КамАЗ, который полетит вслед за автомобилем Tesla Илона Маска.
ФАН 16 апреля в 17:58
Происшествия
На юге Москвы произошло возгорание в ТЦ «Гагаринский»
РИА Новости 13:47
Общество
Минниханов попросил Мишустина поддержать пособием самозанятых и ИП
Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к российскому правительству с просьбой поддержать индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых во время кризиса, вызванного коронавирусом.
РБК 14:20
Здоровье
Еще 30 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки
В Удмуртии за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом.
Сусанин 08:45
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Политика
В Госдуме проверят возможное гражданство США депутата Парфенова
Москва, 17 апреля 2020, 10:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить информацию о возможном наличии у депутата от КПРФ Дениса Парфенова гражданства США, передает корреспондент 17 апреля.
REGNUM вчера в 03:29
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса начнёт Великобритания
Как сообщает ToDay News Ufa, в настоящее время разрабатывают около 70 вакцин. При этом 3 из них уже проходят клинические испытания.
ToDay News Ufa 08:16
Авто
Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу
В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили вчера в 06:56
Культура
Онлайн-спектакли Мариинского театра посмотрели 25 миллионов зрителей
Первый спектакль был показан 19 марта. Всего четыре дня назад, 14 апреля общее число зрителей достигло 21,5 миллиона.
Телеканал Санкт-Петербург 09:49
Культура
Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса
Знаменитый фестиваль поп-культуры Comic-Con не состоится в американском Сан-Диего в 2020 году.
Kinonews.ru вчера в 16:39
Политика
Российское посольство в Праге сменило свой почтовый адрес
Как пишет чешское интернет-издание Aktuálně.cz, теперь посольство будет пользоваться и подписываться адресом своего консульского отдела.
Эхо Москвы 06:30