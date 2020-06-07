с чего всё началось

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.

Экономика Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО Российские финансовые организации призвали доработать требования по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО): не все программы имеют российские аналоги, а форсирование технологической перестройки негативно скажется на финансовой прочности компаний, говорится в письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), направленном в Минкомсвязь РФ.

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 643

Общество Дмитрий Азаров сделал заявление по коронавирусу в Самарской области В воскресенье, 7 июня, за пару минут до полуночи Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал срочное заявление по ситуации с коронавирусом в губернии. 19

Общество В Берлине арестован DJ Денис Казначеев В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. 119

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2K

Происшествия Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими). 67

Наука Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях. 48

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 4,1K

Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,9K

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ". 570

Общество В России за сутки умерли 112 пациентов с коронавирусом В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Гаджеты Samsung запатентовала гибкий смартфон с новой системой складывания В начале июня Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании Samsung патент на новый смартфон с гибким экраном.

Гаджеты Настольные процессоры Intel Rocket Lake пока не впечатляют параметрами встроенного графического ядра Напомним, согласно всем утечкам и слухам, настольные CPU Rocket Lake сохранят 14-нанометровый техпроцесс, но перейдут на архитектуру Willow Cove для процессорной части и на архитектуру Xe — для интегрированных графических ядер.

Здоровье В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения РФ В Забайкальский край приехал замминистра здравоохранения России в составе рабочей группы.

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.