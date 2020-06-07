Энергетика

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg
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Коммерсантъвчера в 14:39

Подробнее о событии

Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Коммерсантъвчера в 14:39

СМИ узнали о повышении цен на нефть Saudi Aramco

Говорит Москвавчера в 13:33

Bloomberg: Saudi Aramco повысила экспортные цены на июльские поставки нефти

News.ruвчера в 11:53

Saudi Aramco подняла цены на нефть

Газета.Ruвчера в 12:28

СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле

Rambler News Serviceвчера в 12:17

Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Национальная служба новостейвчера в 13:01

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

ТАССвчера в 11:38
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Экономика

Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО

Российские финансовые организации призвали доработать требования по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО): не все программы имеют российские аналоги, а форсирование технологической перестройки негативно скажется на финансовой прочности компаний, говорится в письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), направленном в Минкомсвязь РФ.
РИА Новости 02:59
Происшествия

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

РИА Новости 02:53
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Происшествия

Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
643
Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
19
Общество

Дмитрий Азаров сделал заявление по коронавирусу в Самарской области

В воскресенье, 7 июня, за пару минут до полуночи Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сделал срочное заявление по ситуации с коронавирусом в губернии.
ГТРК Самара 02:04
19
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ищет новую квартиру

StarHit.ru вчера в 23:00
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Шоу-бизнес

Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
2K
Авто

Kia сертифицировала в России новый седан Kia K5

Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5.
Автоновости дня вчера в 13:30
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Происшествия

Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
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Наука

Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий

Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях.
Замана 01:26
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Общество

В Татарстане за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявлено 53 новых случая заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:50
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Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
4,1K
Здоровье

В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом

На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
243
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
1,9K
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".
Вести.Ru 03:31
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Общество

В России за сутки умерли 112 пациентов с коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 112 летальных случаев среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:39
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
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Гаджеты

Samsung запатентовала гибкий смартфон с новой системой складывания

В начале июня Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании Samsung патент на новый смартфон с гибким экраном.
NewInform вчера в 06:54
Гаджеты

Настольные процессоры Intel Rocket Lake пока не впечатляют параметрами встроенного графического ядра

Напомним, согласно всем утечкам и слухам, настольные CPU Rocket Lake сохранят 14-нанометровый техпроцесс, но перейдут на архитектуру Willow Cove для процессорной части и на архитектуру Xe — для интегрированных графических ядер.
iXBT.com 03:32
Общество

Россия может возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля

Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор предложение по возобновлению полетов в 15 стран с 15 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:29
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Здоровье

В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения РФ

В Забайкальский край приехал замминистра здравоохранения России в составе рабочей группы.
Байкал24 02:20
Шоу-бизнес

Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети

В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:24
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Lenta.ru 01:00
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 06 июня в 12:44
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