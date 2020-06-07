Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть
Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg.Коммерсантъ07 июня в 14:39
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СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле
Rambler News Service07 июня в 12:17
Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
Национальная служба новостей07 июня в 13:01
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Газета.Ru 08:49
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Российские моряки обнаружили в Антарктиде неизвестную впадину
Моряки российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» нашли у берегов Антарктиды неизвестную впадину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Русское географическое общество.
Аргументы и Факты 09:14
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Происшествия
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РИА Новости 09:29
Игры
В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня
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RT на русском 07:25
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Игру в духе серии «Crash Bandicoot» можно забрать бесплатно в Steam
В Steam началась бесплатная раздача игры "Kao the Kangaroo Round 2", которая всем своим видом напоминает классическую серию игр "Crash Bandicoot".
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Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
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Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
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