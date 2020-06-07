Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть
Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg.Коммерсантъвчера в 14:39
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Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
Национальная служба новостейвчера в 13:01
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Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек
Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 8 985, за все время - 476 658, суточный прирост сократился до 1,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:37
Происшествия
Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
Экономика
Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut
Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa.
РБК 03:06
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
В Петербурге открывают непродовольственные магазины
В Петербурге с понедельника, 8 июня, возобновят работу непродовольственные магазины при условии соблюдении санитарных норм и предписаний Смольного.
DP.RU 05 июня в 12:24
Общество
В России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:40
Происшествия
Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле
Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
Общество
Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы вчера в 04:31
Политика
Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Общество
Сотрудник саратовского министерства заболел коронавирусом
Напомним, ранее коронавирусом заболел один из ключевых сотрудников управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
Взгляд-инфо вчера в 12:33
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Энергетика
Котировки нефти растут на мировых биржах
Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:37
Происшествия
Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой
5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
Футбол
«Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских клубов по расходам
Лондон, 8 июня 2020, 10:38 — REGNUM «Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских футбольных клубов по чистым расходам за последние пять лет.
REGNUM 03:38
Общество
В России выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусом
Всего на сегодня, 8 июня, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса. Заболевшие есть во всех 85 регионах страны.
TV BRICS 03:42
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Как сообщают «Автоновости дня», под «автоматами» в данном случае подразумеваются все виды таких трансмиссий, в том числе классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные коробки передач.
Автоновости дня вчера в 04:07
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03