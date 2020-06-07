Энергетика

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg
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Коммерсантъвчера в 14:39

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Saudi Aramco подняла цены на нефть

Газета.Ruвчера в 12:28

СМИ узнали о повышении цен на нефть Saudi Aramco

Говорит Москвавчера в 13:33

Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Национальная служба новостейвчера в 13:01

Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Коммерсантъвчера в 14:39

СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле

Rambler News Serviceвчера в 12:17

Bloomberg: Saudi Aramco повысила экспортные цены на июльские поставки нефти

News.ruвчера в 11:53

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

ТАССвчера в 11:38
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек

Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 8 985, за все время - 476 658, суточный прирост сократился до 1,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:37
Происшествия

Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице.
ТАСС 03:33
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Экономика

Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut

Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa.
РБК 03:06
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
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Общество

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
1,6K
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
1,1K
Общество

В Петербурге открывают непродовольственные магазины

В Петербурге с понедельника, 8 июня, возобновят работу непродовольственные магазины при условии соблюдении санитарных норм и предписаний Смольного.
DP.RU 05 июня в 12:24
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Общество

В России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:40
Происшествия

Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими).
РБК 02:38
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Общество

Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы вчера в 04:31
1,9K
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
4,2K
Экономика

«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
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Общество

Сотрудник саратовского министерства заболел коронавирусом

Напомним, ранее коронавирусом заболел один из ключевых сотрудников управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства.
Взгляд-инфо вчера в 12:33
2
Здоровье

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
892
Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

РБК 02:24
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Армия и оружие

«Без боя не уйду». Как летчик-ас Кожедуб сбивал вражеские самолеты

ТАСС 01:15
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
1,1K
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса

При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
5
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
1,2K
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
1,2K
Энергетика

Котировки нефти растут на мировых биржах

Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:37
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Происшествия

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 08:16
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Футбол

«Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских клубов по расходам

Лондон, 8 июня 2020, 10:38 — REGNUM «Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских футбольных клубов по чистым расходам за последние пять лет.
REGNUM 03:38
Общество

В России выявлено 8 985 новых случаев заражения коронавирусом

Всего на сегодня, 8 июня, в России выявлено 476 658 случаев коронавируса. Заболевшие есть во всех 85 регионах страны.
TV BRICS 03:42
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Как сообщают «Автоновости дня», под «автоматами» в данном случае подразумеваются все виды таких трансмиссий, в том числе классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные коробки передач.
Автоновости дня вчера в 04:07
31
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
659
Общество

В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
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Наука

В Приморье создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов

ТАСС Наука 00:14
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