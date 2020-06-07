с чего всё началось

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.

Общество В России за сутки коронавирус выявили у 8985 человек Число новых случаев коронавируса в России за сутки составило 8 985, за все время - 476 658, суточный прирост сократился до 1,9%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Экономика Выходцы из «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut Сервис Vivid Money запущен в Германии в партнерстве с немецким SolarisBank, который предоставляет свою лицензированную платформу для онлайн-банкинга, и международной платежной системой Visa.

Общество В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. 1,6K

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Общество В Петербурге открывают непродовольственные магазины В Петербурге с понедельника, 8 июня, возобновят работу непродовольственные магазины при условии соблюдении санитарных норм и предписаний Смольного. 188

Общество В России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 8 985 новых случаев заражения коронавирусом.

Происшествия Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими). 68

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 4,2K

Общество Сотрудник саратовского министерства заболел коронавирусом Напомним, ранее коронавирусом заболел один из ключевых сотрудников управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства. 2

Здоровье В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 892

Шоу-бизнес Пригожин ответил подписчице на совет не позориться Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма". 5

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1,2K

Энергетика Котировки нефти растут на мировых биржах Ростом котировок эталонных марок нефти начинается биржевая торговля на этой неделе, цена барреля Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Future утром в понедельник превысила 43,2 доллара, показав рост в 0,9 доллара (2,13%) к уровню закрытия предыдущей торговой сессии, сообщает "Интерфакс". 15

Происшествия Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой 5 июня сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине. 213

Футбол «Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских клубов по расходам Лондон, 8 июня 2020, 10:38 — REGNUM «Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских футбольных клубов по чистым расходам за последние пять лет.

Авто Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП Как сообщают «Автоновости дня», под «автоматами» в данном случае подразумеваются все виды таких трансмиссий, в том числе классические АКПП с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные коробки передач. 31

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. 659