Энергетика

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg
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Коммерсантъ07 июня в 14:39

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, что значит рост цен на нефть Aramco

News.ruвчера в 10:30

Саудовская Аравия подняла цены по поставкам нефти на июль

Коммерсантъ07 июня в 14:39

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на экспорт нефти в июле

ТАСС07 июня в 11:38

Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Национальная служба новостей07 июня в 13:01

Saudi Aramco подняла цены на нефть

Газета.Ru07 июня в 12:28

СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле

Rambler News Service07 июня в 12:17

СМИ узнали о повышении цен на нефть Saudi Aramco

Говорит Москва07 июня в 13:33
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Происшествия

Суд оштрафовал жителя Благовещенска за защитную маску на подбородке

Житель Благовещенска заплатит пять тысяч рублей штрафа за неправильное использование защитной маски при посещении магазина: средство индивидуальной защиты мужчина надел так, что оно не закрывало лицо, сообщает Благовещенский городской суд.
РИА Новости 09:32
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Происшествия

Ефремов задержан после ДТП в Москве

По данным РЕН ТВ, за рулем иномарки находился актер Михаил Ефремов.
Известия вчера в 16:49
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Политика

Украина не предоставила данные с первичных радаров по делу MH-17

Газета.Ru 09:32
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Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Экономика

Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты

В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
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Происшествия

В Госдуме призвали наказать Михаила Ефремова по всей строгости закона

РЕН ТВ 04:18
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
1,7K
Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM 09:39
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Хоккей

Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин номинирован на награду "Билл Мастертон Трофи", сообщает Twitter Ассоциации хоккейных журналистов.
Газета.Ru 10:27
Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
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Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
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Шоу-бизнес

Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей

Собчак, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", опубликовала пост в "Инстаграме", в котором выразила поддержку в адрес Ефремова и раскритиковала массовое осуждение, направленное на актера.
Planet Today 09:01
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Здоровье

Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов

Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
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Экономика

Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров

Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
92
Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

Известия 06:32
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Кино

Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us

Российская газета вчера в 04:37
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 09:33
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Происшествия

Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова – своего лучшего друга и крестного отца первого ребенка.
Московский Комсомолец 09:31
Происшествия

Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП

Михаил Ефремов тяжело переживал смерть матери и своей коллеги Галины Волчек, рассказала жена артиста Софья Кругликова.
РИА Новости 08:55
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Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big

Продюсер Яна Рудковская опубликовала видео, на котором танцует с известным как «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрием Красиловым.
ФАН вчера в 19:46
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета 09:02
92
Происшествия

Сушинский заявил о непричастности к отмыванию денег

Газета.Ru 09:20
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Происшествия

Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС

Российская газета 09:22
23
Шоу-бизнес

«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые о любимой женщине

Актер впервые рассказал о своей любимой женщине, с которой они вместе уже очень много лет.
7Дней.ру 08:30
Экономика

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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Политика

Путин поддержал переизбрание главы Ростовской области на третий срок

У губернатора Ростовской области Василия Голубева есть все основания на переизбрание на новый срок.
РБК 08:50
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Общество

Северодвинцы с COVID-19 не соблюдают режим самоизоляции — штаб

Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.
REGNUM вчера в 08:44
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Наука

Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены

Команда ученых, составленная из израильских, монгольских и американских исследователей, впервые нанесла на карту всю северную часть Великой китайской стены, расположенную в монгольской степи.
Российская газета 07:43
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