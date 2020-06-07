Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия рекордно повысила отпускные цены на нефть
Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.
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с чего всё началось
Самый резкий ценовой скачок коснется июльского экспорта в Азию — это крупнейший региональный рынок компании Saudi Aramco, согласно прайс-листу, с которым ознакомилось Bloomberg.Коммерсантъ07 июня в 14:39
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Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии
Национальная служба новостей07 июня в 13:01
СМИ сообщили о повышении цен на экспорт нефти Saudi Aramco в июле
Rambler News Service07 июня в 12:17
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Происшествия
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Ефремов задержан после ДТП в Москве
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Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
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Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Экономика
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Smolnarod.ru вчера в 09:37
Происшествия
В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России
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Малкин номинирован на «Билл Мастертон Трофи»
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин номинирован на награду "Билл Мастертон Трофи", сообщает Twitter Ассоциации хоккейных журналистов.
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Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
Происшествия
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
Шоу-бизнес
Собчак поддержала Ефремова и раскритиковала осуждающих его людей
Собчак, как пишет сетевое издание "Актуальные новости", опубликовала пост в "Инстаграме", в котором выразила поддержку в адрес Ефремова и раскритиковала массовое осуждение, направленное на актера.
Planet Today 09:01
Здоровье
Петровский рынок в Липецке открывается в формате работы магазинов
Сегодня работающие на Петровском рынке в Липецке индивидуальные предприниматели получили рассылку, из которой следовало, что закрытый в конце марта крупнейший вещевой рынок области 10 июня частично возобновляет работу.
Gorod48 09:31
Экономика
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Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета вчера в 04:37
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Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
Иван Охлобыстин прокомментировал смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова – своего лучшего друга и крестного отца первого ребенка.
Московский Комсомолец 09:31
Происшествия
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
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РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Рудковская опубликовала видео танца с «Пухляшом» из клипа Little Big
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Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
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Актер впервые рассказал о своей любимой женщине, с которой они вместе уже очень много лет.
7Дней.ру 08:30
Экономика
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Путин поддержал переизбрание главы Ростовской области на третий срок
У губернатора Ростовской области Василия Голубева есть все основания на переизбрание на новый срок.
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Северодвинск, Архангельская область, 8 июня 2020, 15:44 — REGNUM В Северодвинске, где сконцентрирована практически половина от общего числа заболевших по Архангельской области, прошли проверки соблюдения режима самоизоляции бессимптомными и «легкими» больными, находящимися на лечении в домашних условиях.
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Наука
Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены
Команда ученых, составленная из израильских, монгольских и американских исследователей, впервые нанесла на карту всю северную часть Великой китайской стены, расположенную в монгольской степи.
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