с чего всё началось

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.

Политика Ростовский губернатор намерен баллотироваться на новый срок Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2020 года. 368

Политика Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий». 43

Футбол ЦСКА отложил планы по подписанию Вагнера Лава ЦСКА отложил планы по подписанию контракта с нападающим Вагнером Лавом, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Телеведущую Ивлееву разыскивают за вождение в нетрезвом виде Еще одна известная личность попала в поле зрения правоохранителей в связи с возможным вождением в нетрезвом виде. 16

Здоровье В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области. 78

Энергетика В Минске призвали к пересмотру цен на российский газ В пресс-службе белорусского Минэнерго по итогам переговоров министров энергетики России и Белоруссии сообщили, что белорусская сторона «отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением её корректного и справедливого уровня». 1

Футбол Василий Уткин назвал лучших игроков в истории российского футбола Уткин открыл очередной выпуск своей программы на Youtube признанием, что готов к ожесточенному спору в комментариях и готов назвать лучших, по его мнению, игроков в отечественном футболе. 3

Экономика Минпромторг предлагает запретить госзакупки масок за рубежом Минпромторг предлагает запретить госзакупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны страны. 2

Гаджеты Пользователи Xiaomi и Redmi заявили о «странном поведении» MIUI 12 Пользователи смартфонов Xiaomi и Redmi заявили, что в прошивке MIUI 12 замечены приложения, которые ведут себя крайне странно.

Кино Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.

Шоу-бизнес Александра Стриженова вышла замуж Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня. 9

Общество Американская экономика вошла в рецессию Экономика Соединенных Штатов вошла в период небывалой рецессии из-за пандемии коронавируса. 11

Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Происшествия В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. 154