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Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальСаудовская Аравия рекордно увеличит нефтеэкспорт

Саудовское Минэнерго в понедельник объявило, что королевство намерено нарастить экспорт нефти до рекордных объемов – 10,6 млн баррелей в сутки. Рост внешних поставок будет обеспечен благодаря 600 тыс. барр/день, перенаправленных с внутреннего рынка Саудовской Аравии.
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