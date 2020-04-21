Саудовская Аравия готова сделать дополнительные шаги, чтобы урегулировать нефтяные цены вместе с другими странами-членами ОПЕК+, пишет Саудовское агентство новостей со ссылкой на правительство.

Общество Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента. 2

Культура «Зулейха открывает глаза» стал самым рейтинговым сериалом телесезона Первые пять эпизодов драмы "Зулейха открывает глаза" режиссера Егора Анашкина со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года). 2

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