Энергетика
REGNUMСаудовская Аравия объявила о снятии дополнительных сокращений добычи
Эр-Рияд, 8 июня 2020, 22:36 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман объявил, что королевство и союзники из числа стран Персидского залива намерены отменить дополнительное сокращение добычи нефти в июле, 8 июня сообщает Gulf News.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стали известны итоги торгов по нефтяным акциям стран Персидского залива
ИА Красная Весна07 июня в 18:32
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:59, Ашберн
Экономика
Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы
Если общий доход пенсионера не превышает двух МРОТ, (а сумма одного составляет 12 130 рублей) то отсрочка ему положена на 24 месяца по кредитам до 1 млн рублей.
Live24 03:33
Происшествия
Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы
В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.
Комсомольская правда вчера в 17:28
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
Нижегородские власти объяснили, почему снимать ограничения пока рано
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин у себя в Instagram ответил на вопросы подписчиков на тему того, когда регион последует примеру Москвы и снимет ограничения.
Российская газета 03:37
Шоу-бизнес
Модель попозировала в прозрачных трусах и порадовала поклонников
На размещенном снимке Паулин Танто (Pauline Tantot) попозировала на природе в белом кроп-топе без бюстгальтера и прозрачных трусах марки Fashion Nova с принтом в виде бабочек.
Lenta.ru вчера в 04:02
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за рубежа
В последние три недели, с 18 мая, логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за рубежа.
Lenta.ru 04:35
Технологии
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Общество
8595 человек в России за сутки заразились коронавирусом
8595 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом 9 июня сообщили в федеральном оперативном штабе.
Сиб.фм 03:37
Политика
В Нидерландах заявили, что Украина не предоставила данные с радаров в день крушения MH17
Власти Украины предоставили международным следователям, ведущим расследование катастрофы рейса MH17, данные только со вторичных радаров.
ТАСС 04:54
Здоровье
Наиболее уязвимыми к коронавирусу оказались две категории жителей Томской области
Региональный оперативный штаб провел анализ заболеваемости COVID-19, выяснив, что наиболее уязвимой категорией по заражению инфекцией оказались жители Томской области в возрасте от 30 до 40 лет (21%) и старше 60 (23%).
НИА-Томск 02:56
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 07 июня в 04:33
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия вчера в 06:40
Армия и оружие
ВСУ за сутки два раза открывали огонь по ДНР
Новостной фронт 07 июня в 02:40
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня
С 9 июня власти Москвы сняли бóльшую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
РБК 04:05
Общество
TSMC решит судьбу Huawei на собрании акционеров
Акционеры производящей микросхемы компании TSMC обсудят вопросы запрета сотрудничества с китайской компанией Huawei.
NewInform 02:53
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в плюсе, Nasdaq установил рекорд
Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 23:30 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе 8 июня, индекс Nasdaq показал лучший результат закрытия за 70 лет.
REGNUM вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Опубликован последний выпуск «Пусть говорят» с участием покойной Норкиной
РИА Новости вчера в 19:07
Происшествия
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Политика
Песков заявил о «превалирующей поддержке» поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента Песков на встрече с журналистами отметил: «Мы руководствуемся в первую очередь тем, что большая часть поправок была инициирована именно людьми, гражданами и представителями разных слоев общества и, соответственно, эти поправки ими поддерживаются».
Городовой вчера в 13:54
Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского музыканта
Минюст США обвинил российского диджея Дениса Казначеева в мошенничестве в Сети. Также мужчине вменяют отмывание денег.
ФедералПресс 07 июня в 18:39
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Здоровье
Еще 220 человек в Воронежской области заболели коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Воронежской области выявили еще 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:11
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро
Нефтепродукты после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске попали в озеро Пясино.
РБК 02:27
Здоровье
В Барнауле сотрудники Диагностического центра «на грани забастовки». Им указали на портрет президента
В Алтайском крае сотрудники регионального Диагностического центра в понедельник, 8 июня, практически "штурмом" выясняли нюансы начисления зарплаты, местонахождение обещанных выплат и режим труда, сообщил altapress.ru работник медучреждения.
Алтапресс вчера в 10:18
Авто
Toyota запускает продажи гибридного Toyota RAV4
Компания Toyota выпустила на японский рынок гибридный кроссовер Toyota RAV4 PHEV пятого поколения.
Автоновости дня вчера в 01:30
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня вчера в 01:29