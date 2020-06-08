Эр-Рияд, 8 июня 2020, 22:36 — REGNUM Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман объявил, что королевство и союзники из числа стран Персидского залива намерены отменить дополнительное сокращение добычи нефти в июле, 8 июня сообщает Gulf News.

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Происшествия Актер Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП в центре Москвы В ГУ МВД подтвердили, что актер Михаил Ефремов в момент ДТП в центре Москвы находился в нетрезвом виде.

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Технологии Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.

Общество 8595 человек в России за сутки заразились коронавирусом 8595 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом 9 июня сообщили в федеральном оперативном штабе. 231

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Экономика Фондовый рынок США закрылся в плюсе, Nasdaq установил рекорд Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 23:30 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе 8 июня, индекс Nasdaq показал лучший результат закрытия за 70 лет.

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Здоровье В Барнауле сотрудники Диагностического центра «на грани забастовки». Им указали на портрет президента В Алтайском крае сотрудники регионального Диагностического центра в понедельник, 8 июня, практически "штурмом" выясняли нюансы начисления зарплаты, местонахождение обещанных выплат и режим труда, сообщил altapress.ru работник медучреждения.