Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия решила увеличить добычу нефти

В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, решили снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей. Таким образом страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья.
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Выпуск и отгрузка дизельных версий нового премиального кроссовера Genesis GV80 были приостановлены производителем из-за проблем с силовым агрегатом SmartStream, 5 июня сообщает издание TheKoreanCarBlog.
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