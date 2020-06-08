Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия решила увеличить добычу нефти
В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, решили снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей. Таким образом страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья.
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Ближневосточные производители больше не будут дополнительно сокращать нефтедобычу
Нефтегазовая вертикаль09:47
Стали известны итоги торгов по нефтяным акциям стран Персидского залива
ИА Красная Веснавчера в 18:32
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:30, Ашберн
Авто
Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200
Тарантас Ньюс 08:13
Наука
В России усомнились в глубине Марианской впадины
Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК 10:55
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.
РИА Новости 09:01
Общество
Собянин объяснил основную задачу самоизоляции
Москва, 8 июня 2020, 15:20 — REGNUM Основная задача ограничительных мер в Москве была направлена на профилактику резкого роста заболеваемости.
REGNUM 08:20
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
ITZine.ru 05:08
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Космос
В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли
Астрономы обнаружили планету, которая по размеру и расстоянию до родительской звезды очень напоминает Землю.
Вести.Ru 06 июня в 03:20
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК вчера в 06:16
Хоккей
«Торпедо» подтвердило переход форварда системы «Анахайма» Клуза
В сезоне-2019/20 Клуз выступал в системе «Анахайма». В 53 матчах за «Сан-Диего» набрал 30 (11+19) очков.
Sports.ru 11:04
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
Россия возобновит авиасообщение с 15 странами
Росавиация решила возобновить полеты в 15 стран с 15 июля. Но прежде авиаторы намерены согласовать свой план с санитарными властями.
Рамблер вчера в 08:25
Происшествия
Прокуратура ищет пострадавших от мошенничества риелтора из Челнов
БИЗНЕС Online 10:54
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Футбол
СМИ узнали о нелегальном товарищеском матче между клубами РПЛ
Казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов», играющие в высшем дивизионе чемпионата России по футболу, в понедельник, 8 июня, провели на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани товарищеский матч вопреки запрету региональных властей на спортивные мероприятия.
РБК 09:20
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Родной город 07:44
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Общество
Синоптики предупредили о жаре на юге России до +42 °C
На юге европейской территории России 8—13 июня температура воздуха может подниматься до +42 °C. Об этом сообщили в Росгидромете.
RT на русском 10:38
Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
Происшествия
Осужденный умер в калининградском СИЗО после приговора
В Калининграде в СИЗО умер 31-летний осужденный через несколько дней после вынесения ему приговора.
Интерфакс 09:02