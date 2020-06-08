Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСаудовская Аравия решила увеличить добычу нефти

В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, решили снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей. Таким образом страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья.
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