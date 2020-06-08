Энергетика
Lenta.ruСаудовская Аравия решила увеличить добычу нефти
В июне Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ дополнительно, помимо квот, взятых в рамках сделки ОПЕК+, решили снизить добычу на 1,18 миллиона баррелей. Таким образом страны хотели добиться стабилизации цен на нефть и повышения стоимости сырья.
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Ближневосточные производители больше не будут дополнительно сокращать нефтедобычу
Нефтегазовая вертикаль09:47
Стали известны итоги торгов по нефтяным акциям стран Персидского залива
ИА Красная Веснавчера в 18:32
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 11:34
Общество
Путин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
Travel Russian News 10:56
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет новую квартиру
StarHit.ru вчера в 23:00
Происшествия
В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник
Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
Футбол
«Челси» наигрывает схему игры без Н’Голо Канте
Главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард наигрывает схему игры без Канте.
Чемпионат 12:34
Политика
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания 10:27
Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании текущего сезона
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
Metaratings 05:50
Авто
Тестовое производство новых двигателей запустили на «КамАЗе»
Серийное производство новых силовых установок начнется в 2021 году. Тем временем на фото показали электрические КамАЗы.
ГЛАС.RU 07:33
Технологии
Google Chrome изменят из-за расизма
В коде продуктов проекта Chromium, в который входит браузер Chrome, исчезнут фразы blacklist и whitelist (с английского «черный список» и «белый список»).
Lenta.ru 12:10
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Общество
Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17
Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
Экономика сегодня вчера в 18:01
Происшествия
Пацанке-хулиганке Анне Михеевой назначили штраф за дебош в Пулково
Суд назначил штраф в отношении Михеевой в размере 50 тысяч рублей.
Петербургский дневник 12:38
Общество
Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда
"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
АМИТЕЛ 02:18
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Общество
Непродовольственные магазины открылись в Петербурге
С понедельника, 8 июня, в Петербурге возобновили работу непродовольственные магазины.
Питерские заметки 06:59
Авто
«Бесконечные» аккумуляторы для автомобилей готовы к производству. Первыми их, вероятно, получат автомобили Tesla Model 3
iXBT.com 12:37
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
RT на русском 12:13
Армия и оружие
В Ливии заговорили о планах России по созданию двух военных баз
Глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил агентству Bloomberg, что у России есть планы по созданию на территории страны двух военных баз.
Lenta.ru 11:26
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Здоровье
В Бузулуке из-за роста числа заражений могут закрыть торговые центры
По сообщению министра здравоохранения Оренбургской области в Бузулуке и Бузулукском районе отмечен подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
АиФ Оренбург 10:40