Энергетика
Нефтегазовая вертикальСаудовская Аравия резко снизила поставки нефти в США
Поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты в июне могут упасть до минимума за последние 35 лет – в случае, если саудовцы во второй половине текущего месяца сохранят низкий объем экспорта в этом направлении.
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Экспорт саудовской нефти в США может рухнуть до 35-летнего минимума
Центр энергетической экспертизы03:25
Поставки саудовской нефти в США в этом месяце могут достигнуть минимальных за 35 лет значений
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Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет
Московский Комсомолец16 июня в 23:17
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:26, Ашберн
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Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии
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Менее ожесточенная борьба идет у «Оренбурга» (23 очка), «Рубина» (23), «Крыльев Советов» (22) и «Ахмата» (20) Поскольку в сезоне из-за коронавируса стыковые матчи не состоятся, высший дивизион покинут только два клуба.
Союзное Вече 05:11
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Вышел смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 90-Гц дисплеем и 48-Мп камерой
Китайская компания Huawei официально представила смартфон Enjoy 20 Pro, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения (5G) с архитектурами SA и NSA.
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РИА Новости вчера в 04:27
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Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
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В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
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Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля
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Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
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Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19
В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
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Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
РИА Новости вчера в 19:01