Энергетика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальСаудовская Аравия резко снизила поставки нефти в США

Поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты в июне могут упасть до минимума за последние 35 лет – в случае, если саудовцы во второй половине текущего месяца сохранят низкий объем экспорта в этом направлении.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Экспорт саудовской нефти в США может рухнуть до 35-летнего минимума

Центр энергетической экспертизы03:25

Саудовскую Аравию перестали интересовать США

Lenta.ru17 июня в 00:31

Экспорту саудовской нефти в США предсказали падение до минимума за 35 лет

РБК16 июня в 15:23

Поставки саудовской нефти в США в этом месяце могут достигнуть минимальных за 35 лет значений

Эхо Москвы16 июня в 19:07

Экспорт саудовской нефти в США может обновить 35-летний минимум — эксперты

ИА Красная Весна16 июня в 15:48

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет

Московский Комсомолец16 июня в 23:17

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет

ПРАЙМ16 июня в 14:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:26, Ашберн
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
3,7K
Политика

Лукашенко заявил о срыве плана по «майдану» в Белоруссии

Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации ситуации в стране. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:10
30
Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

РИА Новости 03:12
316
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
2,7K
Транспорт

Мишустин расширил скидку для школьников на железнодорожные билеты

РБК 04:28
4
Общество

В Белоруссии задержан главный конкурент Лукашенко на выборах

Решивший баллотироваться на пост президента Белоруссии бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан.
Свободная Пресса вчера в 11:01
604
Общество

Поклонская прокомментировала захват монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала схиигумена Сергия Романова, захватившего власть в женском монастыре на Урале, хорошим человеком.
Говорит Москва 17 июня в 08:19
4K
Шоу-бизнес

Никита Ефремов впервые высказался по поводу ДТП с участием его отца

Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП, спровоцированное его отцом в центре столицы.
Bimru.ru 17 июня в 09:17
222
Политика

Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева

Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
698
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
10
Футбол

Чемпионат России по футболу возобновляется после карантина

Менее ожесточенная борьба идет у «Оренбурга» (23 очка), «Рубина» (23), «Крыльев Советов» (22) и «Ахмата» (20) Поскольку в сезоне из-за коронавируса стыковые матчи не состоятся, высший дивизион покинут только два клуба.
Союзное Вече 05:11
Гаджеты

Вышел смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 90-Гц дисплеем и 48-Мп камерой

Китайская компания Huawei официально представила смартфон Enjoy 20 Pro, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения (5G) с архитектурами SA и NSA.
3DNews 03:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле

В российских регионах июль может стать таким же теплым, как и июнь.
Известия 05:00
7
Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости вчера в 04:27
379
Футбол

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Политика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Газета.Ru 04:27
261
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 17 июня в 09:31
35
Происшествия

СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
6
Общество

За сутки в Югре выявили 259 носителей коронавируса

Ханты-Мансийск, 19 июня 2020, 10:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:48
124
Общество

«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе

5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
4
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
128
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной

Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
188
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
25
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

Privet-Rostov.ru 03:38
1
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
1,9K
Здоровье

В России коронавирус диагностирован еще у 7972 человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7972 случая, за сутки умер 181 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
Интерфакс 03:35
Общество

Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля

Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06
6
Экономика

Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении

Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
41
Общество

Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
5
Политика

Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне

РИА Новости вчера в 19:01
3,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное