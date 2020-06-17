Энергетика
Нефтегазовая вертикальСаудовская Аравия резко снизила поставки нефти в США
Поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты в июне могут упасть до минимума за последние 35 лет – в случае, если саудовцы во второй половине текущего месяца сохранят низкий объем экспорта в этом направлении.
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Экспорт саудовской нефти в США может рухнуть до 35-летнего минимума
Центр энергетической экспертизы03:25
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США может упасть до минимума за 35 лет
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