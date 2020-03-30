Коронавирус

News.ruNews.ruСаудовская Аравия с мая увеличит экспорт нефти

В Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что королевство в мае 2020 года намерено увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Эр-Рияд запланировал нарастить экспорт нефти в мае до 10,6 млн баррелей в сутки

Интерфаксвчера в 07:34

Эр-Рияд назвал цифру прироста экспорта нефти в мае

Известиявчера в 07:38

Нефтяная война с Кремлём осадила саудовских стратегов

News.ru04:30

Саудовская Аравия приготовилась надавить на Россию в нефтяной войне

Lenta.ruвчера в 11:18

СМИ: Саудовская Аравия в мае хочет увеличить экспорт нефти до 10,6 млн баррелей в день

ПРАЙМвчера в 08:07

Саудовская Аравия рекордно увеличит нефтеэкспорт

Нефтегазовая вертикальвчера в 08:46

Al Bawaba: временные трудности на нефтяном рынке обернутся для России долгосрочным взлетом

ПолитРоссиявчера в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.
Известия 07:29
Культура

Вышла короткометражка по сериалу «Рик и Морти»

В сети появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Проект получил название «Самурай и сёгун».
Inc-news.ru вчера в 14:21
Политика

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
РБК 08:00
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Общество

Второй пациент с коронавирусом умер в Псковской области

Второй пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Псковской области.
FlashNord 08:09
Происшествия

Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима

Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.
Взгляд-инфо 04:52
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Общество

В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
РИА Новости 06:52
Общество

На въездах в Севастополь развернули блокпосты из-за коронавируса

На подъездах к Севастополю развернуты пункты пропуска, где будут проверять все автомобили для предотвращения распространения коронавируса, рассказал врио губернатора Михаил Развожаев.
Аргументы и Факты 07:10
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Суть событий 07:50
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Музыка

Долгосрочный прогноз на количество просмотров YouTube от Павла Боровко

Гандикапер сайта Legalbet Павел Боровко предлагает ставку на количество просмотров клипа Little Big «UNO».
Legalbet 04:19
Общество

В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус

В селе Амурзет Еврейской автономной области у трех человек в одной семье выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 07:35
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Политика

Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
РЕН ТВ 07:47
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения

Алла Пугачева поздравила Лайму Вайкуле с днем рождения Лайма Вайкуле отмечает день рождения.
Экспресс газета 04:42
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Армия и оружие

США начали развертывание ЗРК Patriot на военной базе в Ираке

Инфорос 06:02
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Общество

В России приостановят регистрацию браков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Российская газета 07:38
Политика

ЕК дала рекомендации по ограничениям на границах из-за коронавируса

Европейская комиссия опубликовала в понедельник рекомендации по ограничению пропуска на внешних и внутренних границах ЕС в связи с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы.
Российская газета 29 марта в 22:00
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Общество

В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома

Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
Новый Век 04:37
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное