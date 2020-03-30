В Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что королевство в мае 2020 года намерено увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.

Общество Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления Граждане России, которые находятся на карантине из-за коронавируса, в случае нарушения ими режима самоизоляции с 3 апреля будут получать СМС-уведомления.

Происшествия Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Общество В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции "В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.

Общество На въездах в Севастополь развернули блокпосты из-за коронавируса На подъездах к Севастополю развернуты пункты пропуска, где будут проверять все автомобили для предотвращения распространения коронавируса, рассказал врио губернатора Михаил Развожаев.

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Общество В Новосибирской области введен режим самоизоляции Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.

Общество В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус В селе Амурзет Еврейской автономной области у трех человек в одной семье выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб региона.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Политика Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.

Здоровье Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.

Общество В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.

Общество В России приостановят регистрацию браков Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.

Политика ЕК дала рекомендации по ограничениям на границах из-за коронавируса Европейская комиссия опубликовала в понедельник рекомендации по ограничению пропуска на внешних и внутренних границах ЕС в связи с распространением коронавируса.

Общество «Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.