Энергетика
Российская газетаСаудовская Аравия сильно пострадала из-за нападения хуситов на НПЗ
По данным трех независимых источников, в результате атаки с помощью дронов возник сильный пожар на объектах компании Saudi Aramco. Власти заявили, что взяли ситуацию под контроль. Однако, как утверждают инсайдеры, нефтяникам был нанесен сильный ущерб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Производство и экспорт нефти Саудовской Аравии пострадали из-за атак беспилотников
Газета.Ruвчера в 10:49
Атаки йеменских беспилотников нарушили экспорт нефти из Саудовской Аравии
Экономика сегоднявчера в 12:21
Нефтяная промышленность Саудовской Аравии пострадала из-за атак беспилотников
Военное деловчера в 10:27
Атаки беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии привели к проблемам с поставками нефти
NewInformвчера в 13:11
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
Энергетика
Акции в Саудовской Аравии упали после атаки дронов на НПЗ
Ответственность за атаки взяли на себя повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах».
РБК 05:28
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Актер Станислав Садальский показал подписчикам в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк.
РИА Новости 02:11
Общество
Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»
Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
Известия 04:43
Наука
Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Московский Комсомолец вчера в 01:07
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает "Пятый канал".
РИА Новости 05:29
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Общество
Сноуден рассказал о жизни в Москве
РИА Новости 02:33
Кино
СМИ: Железный человек появится в «Чёрной вдове»
Игромания.ру вчера в 21:01
Происшествия
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Экономика
Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
Коммерсантъ 00:47
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Общество
В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»
В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Происшествия
Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца
Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 04:37
Политика
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря
Коммерсантъ вчера в 05:07
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Здоровье
Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома
Специалисты Роспотребнадзора проведут мониторинг питания детей в школе и дома.
Известия 04:49
Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Космос
Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы
В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.
Ин-спейс.ру вчера в 03:10
Происшествия
В Красноярске произошёл хлопок газа в жилом доме
RT на русском 06:05
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»
Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс 12 сентября в 15:57
Политика
Климкин пугает Зеленского «ловушкой» Путина
Климкин назвал его «эмоциональной ловушкой».
Новостной фронт вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.
РИА Новости 13 сентября в 10:30
Происшествия
В Ангарске 12 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме
Общественное телевидение России 05:09