По данным трех независимых источников, в результате атаки с помощью дронов возник сильный пожар на объектах компании Saudi Aramco. Власти заявили, что взяли ситуацию под контроль. Однако, как утверждают инсайдеры, нефтяникам был нанесен сильный ущерб.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский показал подписчикам в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк.

Общество Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле» Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.

Футбол «Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.

Здоровье Врач назвал главные симптомы рака мозга Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ Актриса Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает "Пятый канал".

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Авто Обновленный Hyundai Solaris появится в продаже в октябре Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.

Происшествия Заключенного убили в колонии в Курганской области Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.

Экономика Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Общество В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов» В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Происшествия Приговоренный к расстрелу россиянин зарезал росгвардейца Предполагаемым убийцей 23-летнего сотрудника Росгвардии в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) оказался 51-летний уроженец Сызрани, которого в 1995 году приговорили к смертной казни.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Здоровье Роспотребнадзор проверит питание детей в школе и дома Специалисты Роспотребнадзора проведут мониторинг питания детей в школе и дома.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Космос Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.

Происшествия В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.

Общество На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».

Авто Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест» Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.