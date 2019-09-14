Общество
Российская газетаСаудовская Аравия сильно пострадала из-за нападения хуситов на НПЗ
По данным трех независимых источников, в результате атаки с помощью дронов возник сильный пожар на объектах компании Saudi Aramco. Власти заявили, что взяли ситуацию под контроль. Однако, как утверждают инсайдеры, нефтяникам был нанесен сильный ущерб.
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