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Российская газетаРоссийская газетаСаудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal. Сделки осуществляются через Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).
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с чего всё началось
Саудовская Аравия на фоне переговоров о новой сделке по сокращению добычи нефти купила акции сразу нескольких нефтегазовых компаний в Европе, пишет американское издание The Wall Street Journal
 со ссылкой на источники.
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