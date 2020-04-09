с чего всё началось

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal. Сделки осуществляются через Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).

Интернет Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.

Здоровье В России начали лечить коронавирус новым способом В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Политика Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.

Происшествия В Карелии задержали экс-начальника колонии Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Армия и оружие Арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.

Энергетика Россия согласилась снизить добычу нефти на 14% После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Экономика В Минсельхозе рассказали о запасах гречки в России Москва, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Общество Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.

Политика Украина готовится к прекращению транзита российского газа Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.

Происшествия Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ «Титановая долина» Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на три месяца, передает корреспондент ТАСС.

Здоровье Минздрав назвал основные симптомы коронавируса Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.

Политика Дмитрий Овсянников лишился партбилета Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.