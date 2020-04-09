Коронавирус
Российская газетаСаудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal. Сделки осуществляются через Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF).
Читать в источнике
Оценить188
с чего всё началось
Саудовская Аравия на фоне переговоров о новой сделке по сокращению добычи нефти купила акции сразу нескольких нефтегазовых компаний в Европе, пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.БИЗНЕС Online01:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Футбол
Роман Павлюченко: «Дзюба даже минуты не может помолчать»
Даже в комнате наверное сам с собой разговаривает, — сказал Павлюченко.
Интернет
Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom
Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Политика
Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Мать поделилась предсмертными словами умершего от коронавируса сына
Жительница Лондона Анна Ньяк рассказала таблоиду Daily Mail историю своего сына, умершего от коронавируса.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Авто
Mazda отзывает более 9 тыс. кроссоверов CX-5 в России
Ремонту подлежат автомобили, реализованные в России с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Общество
Работающие с больными COVID-19 медики получат доплаты
Выплаты назначат на ближайшие три месяца, начиная с апреля. Так, врачи получат по 80 тыс. рублей.
Общество
В Башкирии введут «комендантский час» для детей и пожилых людей
Уфа, 9 апреля 2020, 11:48 — REGNUM Выходить на улицу утром, вечером и ночью запретили детям и гражданам старше 65 лет в Башкирии.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Армия и оружие
Арабская коалиция объявила о прекращении военной операции в Йемене
О прекращении военной операции против хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене заявил в среду вечером официальный представитель просаудовской коалиции полковник Турки аль-Малики, сообщает телеканал Al Arabia.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Энергетика
Россия согласилась снизить добычу нефти на 14%
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Экономика
В Минсельхозе рассказали о запасах гречки в России
Москва, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Общество
Губернатор Челябинской области уходит на самоизоляцию
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:18 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер уходит на самоизоляцию.
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Культура
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов
«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Общество
ВЦИОМ: 70% россиян положительно оценили ситуацию в своей жизни
Большинство россиян (69%), принявших участие в опросе ВЦИОМ, оценивают как хорошую ситуацию, сложившуюся в их жизни.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Авто
Volkswagen отказался от укороченного Volkswagen Polo
Происшествия
Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ «Титановая долина»
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на три месяца, передает корреспондент ТАСС.
Здоровье
Минздрав назвал основные симптомы коронавируса
Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.