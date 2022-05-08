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Саудовская Аравия снизила цены на нефть на фоне вспышки COVID-19 в Китае

По данным на момент закрытия торгов 6 мая, цена на нефть марки Brent составила $113,15 за баррель, вырастая на 2,03%.
Forbes
Нефтяная компания Saudi Aramco также решила снизить цены из-за сложной ситуации с поставками на фоне спецоперации России на Украине.
Газета.Ru
В мае саудовская компания повысила отпускные цены на нефть для клиентов из ЕС, США и Азии.
ПРАЙМ
Потребление бензина, дизельного и авиационного топлива в прошлом месяце снизилось на 20% по сравнению с годом ранее, сообщал Bloomberg.
Forbes

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В Саудовской Аравии снизились цены на нефть после вспышки коронавируса в Китае
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть на фоне вспышки COVID-19 в Китае
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Саудовская Аравия снизила цены на нефть с рекордных максимумов
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