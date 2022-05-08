ForbesСаудовская Аравия снизила цены на нефть на фоне вспышки COVID-19 в КитаеПо данным на момент закрытия торгов 6 мая, цена на нефть марки Brent составила $113,15 за баррель, вырастая на 2,03%.ForbesНефтяная компания Saudi Aramco также решила снизить цены из-за сложной ситуации с поставками на фоне спецоперации России на Украине.Газета.RuВ мае саудовская компания повысила отпускные цены на нефть для клиентов из ЕС, США и Азии.ПРАЙМПотребление бензина, дизельного и авиационного топлива в прошлом месяце снизилось на 20% по сравнению с годом ранее, сообщал Bloomberg.ForbesЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаФАНГазета.RuРосбалтПодробнее о событииВ Саудовской Аравии снизились цены на нефть после вспышки коронавируса в КитаеГазета.Ru03:57Саудовская Аравия снизила цены на нефть на фоне вспышки COVID-19 в КитаеForbesвчера в 10:19Вспышка COVID-19 в Китае заставила Саудовскую Аравию снизить цены на нефтьФАНвчера в 13:55Саудовская Аравия снизила цены на нефтьСекрет фирмывчера в 11:52Саудовская Аравия снизила цену на нефть Arab Light для Азии и Европы в июнеИА Красная Веснавчера в 11:52Саудовская Аравия впервые за четыре месяца снизила цены на нефтьРосбалт17:38Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентСаудовская Аравия снизила цены на нефть с рекордных максимумовОреанда-Новостивчера в 08:31Показать ещёОценить10Поделиться