Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки
"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
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Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
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