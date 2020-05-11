Рынок пережил рекордное падение и начал восстанавливаться лишь с 1 мая, когда заработал новый договор ОПЕК+. ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Здоровье В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. 304

Происшествия Прокуратура начала проверку после пожара в больнице Петербурга Прокуратура Выборгского района Петербурга начала проверку в связи с пожаром в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом.

Общество Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы. 285

Общество В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу. 141

Общество Брянский губернатор рассказал, как область будет снимать ограничения Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о том, как Брянская область будет выходить из режима ограничений. 49

Кино Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.

Общество Глава Приморья утверждает, что в регионе рано ослаблять ограничения Губернатор Приморья Олег Кожемяко считает, что говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введенных в регионе из-за COVID-19, пока рано, так как обстановка остается сложной, передает ТАСС. 106

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 190

Общество Контролеры на транспорте начали проверку ношения пассажирами масок и перчаток в столице Следят за соблюдением данных требований при использовании общественного транспорта контролеры ГКУ «Организатор перевозок», а на станциях и поездах рейды проводятся совместно с полицией.

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Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 1,2K

Общество В Башкирии отменяют режим самоизоляции С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. 10

Общество Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции. 502

Экономика Норвегия решила распечатать «кубышку» По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов. 54