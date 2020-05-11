Энергетика
News.ruСаудовская Аравия объявила о дополнительном сокращении добычи нефти
Рынок пережил рекордное падение и начал восстанавливаться лишь с 1 мая, когда заработал новый договор ОПЕК+. ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.
Читать в источнике
Оценить78
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи
Коммерсантъвчера в 17:41
Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
Московский Комсомолецвчера в 08:35
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Комментарии
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 10 мая в 05:29
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в больнице Петербурга
Прокуратура Выборгского района Петербурга начала проверку в связи с пожаром в больнице Святого Георгия, где лечат больных с коронавирусом.
РЕН ТВ 01:35
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Общество
Путин: семьи с детьми могут единоразово получить 33 тысячи рублей
Экономика сегодня вчера в 09:40
Общество
Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
Челябинск Сегодня вчера в 10:21
Происшествия
Самолет «Почты России» сел в Красноярске из-за проблем с шасси
Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска. Причиной стали проблемы с шасси, сообщили ТАСС в аэропорту.
РБК 00:26
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости вчера в 15:16
Общество
Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
РИА Новости вчера в 20:20
Общество
Брянский губернатор рассказал, как область будет снимать ограничения
Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о том, как Брянская область будет выходить из режима ограничений.
Брянские новости вчера в 18:39
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
Вести.Ru вчера в 07:35
Здоровье
Врач Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами
Российский врач Комаровский рассказал о профилактике коронавируса витаминами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:16
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Кино
Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.
REGNUM вчера в 14:19
Общество
Глава Приморья утверждает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Губернатор Приморья Олег Кожемяко считает, что говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введенных в регионе из-за COVID-19, пока рано, так как обстановка остается сложной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:21
Общество
Частично ввели в Самарской области послабление самоизоляции
Список сформирован по итогам наблюдений за эпидемиологической обстановкой.
ГТРК Самара вчера в 15:10
Наука
Стало известно, почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом
Стало известно, почему мужчины чаще женщин заражаются китайским коронавирусом.
Evo-rus.com 02:11
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
Общество
Контролеры на транспорте начали проверку ношения пассажирами масок и перчаток в столице
Следят за соблюдением данных требований при использовании общественного транспорта контролеры ГКУ «Организатор перевозок», а на станциях и поездах рейды проводятся совместно с полицией.
Агентство Москва вчера в 23:44
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса
Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось в Москве за прошедшие сутки на 1 820 и достигло 19 642 человек.
ТАСС 02:21
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском вчера в 04:48
Общество
В Башкирии отменяют режим самоизоляции
С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Заместитель мэра Новороссийска Екатерина Демченко лишилась своего поста после публикации в Сети видео ее отдыха во время самоизоляции.
Известия вчера в 17:38
Экономика
Норвегия решила распечатать «кубышку»
По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
BFM.ru 10 мая в 08:38
Гаджеты
Самые производительные недорогие смартфоны по всему миру. В лидерах Huawei, Redmi и Realme
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый, апрельский, рейтинг смартфонов среднего сегмента на международном рынке.
iXBT.com вчера в 23:44
Футбол
Игрокам «ПСЖ» подарят золотые чехлы для айфонов за победу в Лиге 1
Компания iDesign Gold, партнер «ПСЖ», объявила, что подарит всем футболистам клуба по золотому 24-каратному чехлу для айфона в честь победы в чемпионате Франции-2019/20.
Sports.ru 00:25