Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаSaudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей

Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
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