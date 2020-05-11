Энергетика
Российская газетаSaudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.
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Юрий Барсуков о том, как Саудовская Аравия повышает ставки в сделке по сокращению добычи
Коммерсантъвчера в 17:41
Саудовское Минэнерго предписало Aramco дополнительно сократить добычу нефти
Московский Комсомолецвчера в 08:35
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Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска
Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
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Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19
Стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции формируется лишь у 7–8% переболевших, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
Известия вчера в 22:57
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Стало известно, почему мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом
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