Саудовская Аравия запросила у иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) 20 миллионов баррелей нефти для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В Saudi Aramco отказались комментировать эту информацию.

Общество Пикеты в поддержку Павла Устинова проходят в Москве у здания АП В Москве 18 сентября проходят одиночные пикеты у здания администрации президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Трех братьев-маугли нашли в квартире в Татарстане В одной из квартир в Набережных Челнах полиция обнаружила трех братьев-маугли. Об этом сообщает "Челнинские известия".

Политика Нетаньяху выразил разочарование нежеланием соперника встретиться с ним Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил разочарование тем, что лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц отказывается провести с ним встречу.

Футбол «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер» Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.

Экономика Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.

Культура Хидео «Гений» Кодзима представит в Москве новую игру Хидео Кодзима представит свою новую игру Death Stranding, в создании которой принимали участие Норман Риду — звезда сериала «Ходячие мертвецы» и оскароносный режиссер Гильермо дель Торо.

Космос Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».

Экономика ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей «ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.

Общество Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

Политика НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова» НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».

Политика Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.

Здоровье В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Кино Актеру и режиссеру Владимиру Меньшову исполняется 80 лет Сегодня, 17 сентября отмечает 80-летний юбилей советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, обладатель государственных наград и международных премий, в том числе Оскара за фильм «Москва слезам не верит», Владимир Меньшов.

Происшествия В Москве задержан открывший огонь по коллегам полицейский Стрельба случилась около станции «Рязанский проспект», сообщает телеканал «360». В МВД назначили служебную проверку.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».