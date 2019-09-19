Энергетика
News.ruСаудовская Аравия собирается купить у Ирака 20 млн баррелей нефти
Саудовская Аравия запросила у иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) 20 миллионов баррелей нефти для снабжения своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). В Saudi Aramco отказались комментировать эту информацию.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 09:26, Вашингтон
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении ее состояния
По словам представителя актрисы, состояние Заворотнюк улучшилось.
Газета.Ru 02:45
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Общество
Пикеты в поддержку Павла Устинова проходят в Москве у здания АП
В Москве 18 сентября проходят одиночные пикеты у здания администрации президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:53
Политика
В ЛНР заявили о попытке взрыва моста в Луганске
РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони заявила, что без макияжа ее мама выглядит некрасиво
Боня поинтересовалась у дочери, довольна ли она тем, что ее мать выглядит ужасно.
Вечерний курьер 02:43
Происшествия
Трех братьев-маугли нашли в квартире в Татарстане
В одной из квартир в Набережных Челнах полиция обнаружила трех братьев-маугли. Об этом сообщает "Челнинские известия".
Газета.Ru 05:37
Политика
Нетаньяху выразил разочарование нежеланием соперника встретиться с ним
Премьер-министр Израиля и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху выразил разочарование тем, что лидер центристского блока партий «Кахоль-Лаван» Бенни Ганц отказывается провести с ним встречу.
РБК 09:10
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Экономика
Правительство России одобрило повышение МРОТ в 2020 году
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает пресс-служба Минтруда.
RT на русском 07:47
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Культура
Хидео «Гений» Кодзима представит в Москве новую игру
Хидео Кодзима представит свою новую игру Death Stranding, в создании которой принимали участие Норман Риду — звезда сериала «Ходячие мертвецы» и оскароносный режиссер Гильермо дель Торо.
REGNUM 08:06
Космос
Песков прокомментировал слова Рогозина о происхождении дырки в «Союзе»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину вопрос о его же высказывании, касающемся появления дырки в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09».
Известия 07:15
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 05:36
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком
Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru вчера в 07:45
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО в Саудовской Аравии
В Минобороны России раскритиковали систему противовоздушной обороны (ПВО) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Политика
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в Актау 12 августа прошлого года.
РИА Новости 07:41
Здоровье
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
RT на русском 07:42
Армия и оружие
В России создадут новый спутник-инспектор
Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 17 сентября в 00:23
Кино
Актеру и режиссеру Владимиру Меньшову исполняется 80 лет
Сегодня, 17 сентября отмечает 80-летний юбилей советский и российский актёр, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, обладатель государственных наград и международных премий, в том числе Оскара за фильм «Москва слезам не верит», Владимир Меньшов.
ProfiСinema.ru вчера в 04:42
Происшествия
В Москве задержан открывший огонь по коллегам полицейский
Стрельба случилась около станции «Рязанский проспект», сообщает телеканал «360». В МВД назначили служебную проверку.
Говорит Москва вчера в 12:47
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Происшествия
В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой
Российская газета вчера в 04:55
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05