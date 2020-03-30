Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСаудовская Аравия сохранила планы нарастить добычу нефти в апреле

Саудовская Аравия все еще планирует нарастить добычу нефти с 1 апреля по истечению соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота". Как сообщил источник среди трейдеров, знакомый с планами Saudi Aramco, Эр-Рияд не отказался от планов довести ее до 12,3 миллиона баррелей.
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Источник: Саудовская Аравия сохраняет планы нарастить с апреля добычу до 12,3 млн б/с

ТАСС05:37

Эр-Рияд назвал цифру прироста экспорта нефти в мае

Известия07:38

Арктические планы нефтяников заморожены?

ИА Хакасиявчера в 14:19

Эр-Рияд запланировал нарастить экспорт нефти в мае до 10,6 млн баррелей в сутки

Интерфакс07:34

Саудовская Аравия с мая увеличит экспорт нефти

News.ru09:51

Саудовская Аравия приготовилась надавить на Россию в нефтяной войне

Lenta.ru11:18

Саудовская Аравия сохранила планы нарастить добычу нефти в апреле

Московский Комсомолец05:41
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Происшествия

В Иркутской области рассказали о новом случае заражения коронавирусом

Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией официально подтвержден в Иркутской области, сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 11:42
Общество

В Подмосковье умерла первая пациентка с коронавирусом

ТАСС 14:46
Общество

В Петербурге ввели режим самоизоляции

Власти Санкт-Петербурга ввели в городе режим самоизоляции.
Москва 24 15:33
Здоровье

В Петербурге ещё две больницы начали принимать пациентов с пневмонией

В понедельник, 30 марта, стало известно, что в Петербурге ещё две больницы начали приём людей с внебольничными пневмониями.
Форпост Северо-Запад 06:16
Общество

Росавиация назвала ограничения вывоза россиян из-за границы

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта, будет сокращено.
RT на русском 14:36
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM 06:39
Армия и оружие

Реактивные системы «Смерч» разместили в Калининградской области

Реактивные системы залпового огня "Смерч" разместили в Калининградской области.
Российская газета 03:42
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

«Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в заявлении.
RT на русском 20:36
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 16:49
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru 17:09
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Футбол

Тедеско не думает об уходе из «Спартака»

Тедеско заявил, что "Спартак" - большой клуб, он работает и не думает об уходе. Все мысли только о своей команде и своих игроках.
Sport.ru вчера в 08:44
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru 28 марта в 09:28
Политика

Лавров и Помпео обсудили коронавирус

В ходе телефонного разговора глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили пандемию коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:32
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ 04:09
Политика

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
REGNUM 09:29
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru 16:23
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия

В Югре из-за коронавируса эвакуировали сотрудников месторождения

Как стало известно журналистам СургутИнформ-ТВ, с месторождения якобы были эвакуированы более 20 человек.
СургутИнформТВ 11:09
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 17:17
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Армия и оружие

Курды подавили тюремный бунт на северо-востоке Сирии

Восстание в тюрьме города Хасака в районе Гувейран подавлено, заявили представители курдских Сирийских демократических сил (СДС) 30 марта, передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 15:54
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
Игры

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 10:40
Происшествия

Названо число заболевших коронавирусом в Красноярском крае

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 марта в Красноярском крае было зарегистрировано 12 заболевших COVID-19.
REGNUM 06:17
Здоровье

Двое жителей Тульской области вылечились от коронавируса

Тула, 30 марта 2020, 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц.
REGNUM 12:41
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