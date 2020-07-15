Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти

Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
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Рост добычи ОПЕК+ в августе может составить 1,1–1,7 млн барр./сутки к июню

ПРАЙМвчера в 03:40

Страны ОПЕК+ увеличат добычу на 2 млн барр. в сутки

РБК15 июля в 10:54

Сокращение добычи нефти ОПЕК+ в августе составит 8,2 млн баррелей в сутки

Известия15 июля в 12:13

ОПЕК+ начала осторожно увеличивать добычу

Коммерсантъ15 июля в 14:16

Саудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти

Газета.Ru15 июля в 09:03

ОПЕК+ в августе должен сократить добычу нефти на 8,2 млн б/с с учетом отставания в мае

ТАСС15 июля в 11:43

Участники сделки по сокращению нефтедобычи собираются обсудить пересмотр некоторых параметров соглашения

Эхо Москвы15 июля в 01:06
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В «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отменен

Как сообщает «Бомбардир.ру», в футбольном клубе «Сочи» было выявлено девять случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
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Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой

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Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
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Общество

В США отправили школьницу в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

В США 15-летняя школьница была посажена в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
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В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

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Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
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Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

BFM.ru 02:50
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Происшествия

СК назвал основной мотив преступной деятельности губернатора Фургала

Обвиняемый в организации заказных убийств губернатор Хабаровского края Сергея Фургал принимал решения о совершении преступлений с целью продвижения собственных бизнес-интересов, утверждает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.
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Политика

Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
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Общество

Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
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О наступлении новой пандемии после коронавируса предупредили врачи

В журнале Nature reviews опубликовали новое исследование ученых из Копенгагена, в котором идет речь о приближении новой напасти на человечество – сразу же после коронавируса.
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Ростовский губернатор анонсировал очередное снятие ограничений

Очередное снятие ограничений анонсировал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
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ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

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Общество

Мэр Хабаровска обвинил участников митингов в продажности

Некоторые участники несанкционированных властями акций в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ходят на эти митинги за деньги.
Национальная служба новостей 05:33
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Происшествия

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

RT на русском вчера в 14:03
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Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный мини-альбом

Гитарист и ударник группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр подготовили совместный мини-альбом, в который вошла новая версия песни "A Beautiful Night".
Комсомольская правда 06:50
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В Европе начали бесплатно раздавать электромобили

В ряде случаев электрокары на самом деле раздают бесплатно.
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Происшествия

Главу горсовета Петрозаводска задержали по подозрению в получении взятки

Ранее ТАСС сообщал о том, что в получении взятки в особо крупном размере сотрудники правоохранительных органов подозревают заместителя председателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева.
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В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
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Шоу-бизнес

Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

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Алексея Навального поместили под подписку о невыезде по делу о клевете

Политик Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете, его поместили под подписку о невыезде.
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Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.
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Стилист Александр Рогов заявил, что Собчак моднее Канделаки

Популярный в России стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки. По словам модного эксперта, ведущая часто выглядит нелепо.
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