Энергетика

Газета.RuГазета.RuСаудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти

Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
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