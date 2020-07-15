Энергетика
Газета.RuСаудовская Аравия сохранит объем экспорта нефти
Саудовская Аравия в августе сохранит экспорт нефти на июльском уровне, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.
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Общество
Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
Технологии
Facebook в августе запустит аналог TikTok в 50 странах мира
Американская корпорация Facebook в августе текущего года планирует запустить аналог китайского приложения TikTok — редактор видео Reels, сообщает Techcrunch.
Полит.ру 05:59
Наука
Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака
Низкокалорийные диеты с низким содержанием белков и аминокислот были подобраны учеными для запуска метаболических реакций, которые возникают при голодании на воде.
Народные новости вчера в 23:45
Финансы
Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая
Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
В Ростове из-за ливня под воду уходят машины
В Ростове-на-Дону сильнейший ливень затапливает автомобили по самую крышу. Штормовое предупреждение объявлено с 17 по 18 июля.
Московский Комсомолец 03:27
Общество
Приморским СМИ велели пугать жителей, чтобы они не выходили на митинги
Власти Приморья разослали местным СМИ техническое задание по отработке темы организации несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Ридус 06:16
Происшествия
Полицейский убил пытавшегося совершить самоубийство мужчину
Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство.
Lenta.ru 05:17
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области
24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Прохладным август может быть на Алтае. В Москве и Подмосковье август обещает быть в пределах климатической нормы.
Российская газета вчера в 23:28
Футбол
В ФК «Сочи» рассказали о состоянии игроков с коронавирусом
ФК «Сочи» не смог провести матч против «Тамбова» 16 июля в Нижнем Новгороде, поскольку у девяти игроков команды выявили коронавирус в день игры, пишет RT.
Известия 07:02
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой
Бывший журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
Общество
Восток и центр Москвы назвали самыми опасными районами в городе
Самыми опасными названы районы Северное Измайлово, Перово, Таганский и Люблино.
РИАМО 06:41
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске
Теракт планировалось должен был произойти в месте массового скопления людей, террорист хотел использовать зажигательные устройства, отмечают в ФСБ.
РБК 07:02
Экономика
Инвестору ICO Telegram предложили вернуть 21% от вложений вместо 72%
Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
РБК 03:45
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Авто
Hyundai отзывает в России более 18,5 тыс. автомобилей
Москва, 17 июля 2020, 13:50 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке ООО «Хендэ Мотор СНГ» объявил об отзыве на ремонт 18 563 автомобилей.
REGNUM 06:50
Политика
Песков: Россия отвергает обвинения Британии в хакерских атаках
Россия не принимает обвинений со стороны Великобритании в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета 06:48
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Стриминговый сервис отобрал 10 самых популярных фильмов Фото: кадр из фильма «Птичий короб»
Комсомольская правда 04:41
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Политика
Горбачев ответил Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову, который обвинил его в «геополитической капитуляции».
Телеканал 360° вчера в 07:07
Политика
ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17
В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Единоборства
Нурмагомедова поставили в пример Джону Джонсу
Чемпионат 06:00
Игры
Спустя три года из Prey уберут антипиратскую защиту Denuvo
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Arkane Studios сообщили, что уберут из Prey антипиратскую защиту Denuvo.
Игромания.ру 03:43
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13