Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
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Bloomberg: Саудовская Аравия в июне почти вдвое сократит поставки нефти в США и Европу
Коммерсантъвчера в 04:55
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Комментарии
Футбол
Исполком РФС выступил за возобновление чемпионата России 21 июня
Исполком Российского футбольного союза (РФС) выступил за возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:45
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Общество
Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора
Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
Общество
Мишустин поручил регионам не ослаблять контроль за выплатами медикам
«Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику», — сказал премьер-министр.
REGNUM 06:21
Политика
В Архангельской области и НАО запустили сбор предложений по созданию нового субъекта
Сбор предложений от жителей по созданию нового региона запущен в Архангельской области и Ненецком автономном округе.
ТАСС 05:23
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru 13 мая в 16:00
Происшествия
Завершено расследование дела курского вора в законе
Завершено расследование дела курского вора в законе Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела организованного преступного сообщества (ОПС), лидером которого считается курский вор в законе Виктор Панюшин (Пан).
Коммерсантъ вчера в 09:58
Общество
Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках
Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.
РБК вчера в 07:41
Здоровье
Названа группа крови, наиболее подверженная заражению коронавирусом
Риски заражения коронавирусом у людей с остальными группами крови, по словам медика, оказались примерно равны.
Тульская пресса вчера в 16:28
Происшествия
СКР задержал оперативника розыска по делу о банде квартирных мошенников
В четверг, 14 мая, следователи Следственного комитета России задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николая Качинкина в рамках уголовного дела об организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в СКР.
РБК 06:36
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Общество
Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Общество
Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса
«Сегодня в Словении складывается самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе, которая позволяет нам объявить о конце эпидемии»,— заявил премьер-министр Янез Янша (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 06:17
Интернет
Google Chrome начнёт блокировать рекламу, нагружающую CPU и батарею
Поисковой гигант продолжит работу над некачественной рекламой и начнёт блокировать все объявления, которые используют непропорционально большое количество сетевых данных.
MobiDevices 06:19
Экономика
Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
Российская газета 06:05
Здоровье
Больше всего новых заражений коронавирусом выявлено в Ростове
За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 89 человек. Большая часть заболевших люди в возрасте от 46 до 65 лет.
Privet-Rostov.ru 04:21
Авто
Восстановленный спорткар Marussia B2 продают за 12,5 млн рублей
На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже восстановленного российского спорткара Marussia B2 с пробегом в 10 тысяч рублей.
32CARS.ru 03:11
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит проблем для реализации белорусского продовольствия на экспорт.
РИА Новости 06:25
Футбол
Златан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус
Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
РИА Новости 00:49
Футбол
РПЛ назвала даты 8 туров, которые будут доиграны летом
РПЛ на своем официальном сайте представила структуру календаря возобновляемого сезона Тинькофф-Чемпионат России.
Спорт-Экспресс 06:48
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ вчера в 19:26
Общество
В Москве начнется массовая проверка на антитела к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей на антитела к коронавирусу, написал на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Певица Валерия в самоизоляции стала похожей на Аллу Пугачеву
Схожая реакция была у десятков подписчиков. Многие начали путать Валерию и Пугачеву.
Московский Комсомолец 04:39
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Политика
Лавров заявил, что памятник Коневу в Праге должен быть восстановлен
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге должен быть восстановлен, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 07:08