Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
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Комментарии
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Космос
НАСА представляет новый «мини» марсоход
Новый "мини" марсоход может взбираться на холмы, покрытые песком и гравием, и "шевелить" своими колесами, чтобы не застрять, пишет Daily Mail.
Рязань Вести 05:03
Шоу-бизнес
Певица Кальчева объяснила отказ от брака с Николаем Басковым
Певица Софи Кальчева рассказала Womanhit о причинах разрыва с певцом Николаем Басковым, с которым она состояла в отношениях несколько лет.
Московский Комсомолец 04:29
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Фигурное катание
Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.
RT на русском 06:29
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей".
Ведомости 01:47
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Общество
Власти столицы рассказали как подать заявку на выплаты для детей
На портале Госуслуг начался прием заявлений на оформление единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, сообщает mos.ru.
Вести Подмосковья вчера в 00:57
Политика
Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия и Китай распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран НАТО и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:24
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Кино
Хоррор «Новые мутанты» получил дату выхода
Изначально лента должна была выйти еще в апреле 2018 года, однако Disney уже четыре раза переносила дату релиза на неопределённый срок.
Inc-news.ru 05:52
Шоу-бизнес
Бывшая жена Башарова заявила, что он душил ее беременную
Бывшая жена актера Марата Башарова заявила, что рукоприкладство в их семье началось задолго до того, как общественности стало известно о ее проблемах.
Московский Комсомолец вчера в 14:15
Авто
В США восстановят самый длинный лимузин на планете
Автомобиль числится в книге рекордов Гиннеса как самый длинный лимузин на планете. Длина машины составляет 100 футов или 30,5 метра.
Тарантас Ньюс вчера в 03:31
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ
В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Здоровье
Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана
По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
Черновик 02:47
Происшествия
В Ногинске ранили полицейского при попытке задержать злоумышленников
Подмосковный полицейский получил ранение и госпитализирован в тяжелом состоянии после попытки задержать двух злоумышленников, проникнувших в магазин в Ногинске, они взломали дверь ломами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
РИА Новости 05:37
Музыка
Little Big представит акустическую версию песни Uno
Говорит Москва 12 мая в 10:30
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM вчера в 07:15
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
Политика
На Украине выбран куратор судов Нафтогаза против России
Бывшая заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль будет курировать судебные процессы Нафтогаза против России, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в украинской компании.
Взгляд.ру вчера в 18:33
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Шоу-бизнес
Поэт потребовал у солистки группы «Мираж» более миллиона рублей
Валерий Соколов, поэт, написавший песни для группы «Мираж», требует у Наталии Гулькиной, солистки музыкального коллектива, более одного миллиона рублей.
Телеканал 360° 12 мая в 08:26