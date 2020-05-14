Энергетика

Вести.RuВести.RuСаудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
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Саудовская Аравия может наполовину сократить поставки нефти в США и Европу

Эхо Москвы06:04

Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям

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Саудовская Аравия сдала позиции по нефти в США и Европе

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Bloomberg: Саудовская Аравия в июне почти вдвое сократит поставки нефти в США и Европу

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Саудовская Аравия в июне наполовину сократит поставки нефти в США и Европу

Аргументы и Факты04:37

Bloomberg: Саудовская Аравия в июне наполовину сократит поставки нефти в США и Европу

ТАСС03:20

Bloomberg сообщил о сокращении поставок саудовской нефти в Европу и Азию

РБК05:34
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