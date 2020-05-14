Энергетика
Вести.RuСаудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Саудовская Аравия сократила поставки нефти на азиатский рынок, сообщает Bloomberg. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
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Комментарии
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
Общество
Стало известно, почему отцу Хабиба Нурмагомедова стало хуже
Стало известно, почему стало хуже Абдулманапу Нурмагомедову, отцу Хабиба.
Спорт день за днем 05:39
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM вчера в 07:15
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Здоровье
Казанский Кремль прокомментировал три смерти от коронавируса в Челнах
Случаи смерти от коронавируса в Набережных Челнах не связаны с проблемами в местной системе здравоохранения.
БИЗНЕС Online 04:22
Армия и оружие
В РВИО назвали последнюю битву Второй мировой войны в Европе
Профиль вчера в 19:44
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Наука
Ученые обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары
Ученые из Австралии во время изучения музейных экспонатов Великобритании обнаружили в древних окаменелостях таинственные полые шары.
Дни24 02:48
Общество
Семейные отношения у 10% россиян ухудшились в период самоизоляции
К выводу о резком ухудшении своих семейных отношений за время, проведенное в режиме вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, пришли 10% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Интерфакс 04:18
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Автоспорт
Риккьярдо заменит Сайнса-младшего в команде «Макларен» с 2021 года
Австралиец Дэниел Риккьярдо будет выступать за "Макларен" с 2021 года, сообщается на сайте команды "Формулы-1".
РИА Новости 05:17
Общество
В России выявили менее 11 тысяч случаев коронавируса за сутки
За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 43 512 пациентов, 2116 человек скончались. Новые случаи выявили в 83 регионах.
Рамблер 12 мая в 03:37
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru вчера в 08:39
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна 12 мая в 16:33
Гаджеты
Nvidia «выпекает» самую большую в мире графическую плату
Накануне виртуальной конференции Nvidia GTC 2020 глава компании Дженсен Хуанг опубликовал видеоролик, в котором он достает из духовки «самую большую в мире графическую плату» — она занимает весь противень.
Computerworld Россия 03:20
Политика
Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы
Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".
ТАСС вчера в 08:13
Здоровье
За сутки коронавирус в Ростовской области выявили ещё у 78 человек
В Ростовской области за прошедшие сутки количество людей, заражённых новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 78 человек и достигло 2111, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Donnews.ru 04:03
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что не собирается реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона в ее адрес.
Газета.Ru 04:12
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Экономика
Шохин оценил возможности России быстро выйти из кризиса
Напомним, ранее в ЕБРР оценили спад ВВП России в 4,5% по итогам 2020 года.
Московский Комсомолец 03:36
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Компания Mercedes-Benz готовит к дебюту новый S-Class серии W223.
Новые автомобили 12 мая в 12:48
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
Экономика
В США спрогнозировали рекордный урожай пшеницы в России
Вашингтон, 14 мая 2020, 11:18 — REGNUM В новом сельскохозяйственном году Россия соберёт внушительный урожай пшеницы — 77 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году.
REGNUM 04:18
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17